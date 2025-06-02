Основна причина потовщення шкірки – стрес для рослини

Томати з твердою товстою шкіркою часто стають причиною розчарування для городників. Така особливість плодів псує текстуру страв – у салатах, закусках і навіть супах вона відчутно заважає. Видалити шкірку можна термічним способом, однак мало хто замислюється, що причина появи грубої оболонки часто криється у самих умовах вирощування. Чому у помідорів твердіє шкірка і як це можна виправити, пише Elegant woman.

Найперше слід враховувати сортові особливості томатів. Сорти, виведені для південних регіонів, зазвичай мають щільнішу шкірку – це адаптація до спекотного клімату, яка дозволяє плодам зберігати вологу. Проте навіть сорти з тонкою шкіркою можуть «перетворитися», якщо умови вирощування змінюються на несприятливі.

Основна причина потовщення шкірки – стрес для рослини. Зокрема, тривала посуха змушує томати захищатися: рослина уповільнює ріст і формує товстіші клітинні стінки, зменшуючи втрати вологи через шкірку. Надто висока температура, особливо у закритому ґрунті без достатнього провітрювання, також впливає на структуру плодів. У відкритому ґрунті ситуацію погіршує пряме сонячне світло, яке викликає не лише перегрів, а й сонячні опіки на плодах.

Щоб уникнути проблеми, важливо дотримуватися стабільного режиму поливу, забезпечити достатню тінь у спекотні дні (наприклад, за допомогою агроволокна або легких навісів), а також регулярно провітрювати теплиці. Крім того, при виборі насіння слід уважно читати характеристики сорту, на упаковці завжди вказується тип шкірки, рекомендовані умови вирощування та призначення плодів (для свіжого споживання, переробки чи консервування).

Якщо вже вирощені томати мають товсту шкірку, не варто викидати врожай – такі плоди ідеально підходять для консервації. Під час маринування вони не розтріскуються, добре тримають форму й зберігають смак. А от для салатів краще обрати сорти з ніжнішою шкіркою або скористатися способом обшпарювання для її зняття.