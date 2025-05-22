Перед тим як почати використовувати соду на городі, варто перевірити кислотність ґрунту

Звичайна харчова сода, яка є на кожній кухні, може стати неочікуваним, але дуже ефективним союзником у вирощуванні здорових і смачних томатів. Цей доступний засіб не лише допомагає боротися зі шкідниками, а й впливає на якість та смак врожаю. Як її правильно використовувати, пише ТСН.

Навіщо томатам сода

Посипання невеликої кількості соди навколо основи куща помідорів дозволяє зменшити кислотність ґрунту. Чим нижча кислотність, тим солодший і м’якший смак мають дозрілі плоди. Оптимальна кислотність для вирощування томатів – від 6.0 до 7.0 pH. Саме в такому середовищі рослина здатна повністю засвоювати необхідні мікроелементи.

Для досягнення результату достатньо розсипати 1-2 столові ложки соди навколо кожної рослини, не торкаючись самого стебла. Потім слід трохи зволожити землю – це допоможе порошку краще проникнути в ґрунт.

Захист від шкідників

Томати часто атакують попелиці – дрібні, але дуже агресивні шкідники, які висмоктують соки з листя. Харчова сода здатна ускладнити життя цим комахам: вона подразнює їхнє тіло і порушує їхній спосіб живлення. Досвідчені садівники іноді готують слабкий розчин соди (приблизно 1 ч. л. на 1 л води) і обприскують ним листя з обох боків для профілактики.

Боротьба з бур’янами без хімії

Сода також допомагає позбутися небажаної рослинності. Якщо посипати нею прямо на бур’яни, це висушить клітини рослини та пригальмує ріст. Важливо при цьому бути обережним – сода не розрізняє «ворогів» і «друзів», тож застосовуйте її лише на небажаних рослинах.

Перед тим як почати використовувати соду на городі, варто перевірити кислотність ґрунту за допомогою спеціальних тест-смужок або pH-метра. Якщо показники в межах норми, надмірне зниження pH може зашкодити культурі.