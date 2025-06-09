Один із найважливіших кроків у догляді за малиною – це своєчасна обрізка

Навіть найкращі сорти малини не зможуть дати по-справжньому щедрий урожай без належного догляду. Щоб збирати з кожного куща не по кілька ягід, достатньо дотримуватись кількох простих, але важливих правил, про які пише UAportal.

Один із найважливіших кроків у догляді за малиною – це своєчасна обрізка. Вона впливає не лише на кількість ягід, а й на їхній розмір і якість. Крім того, регулярне обрізання надає кущам охайної форми, покращує повітрообмін між гілками та значно знижує ризик грибкових захворювань і шкідників.

Навесні, ще до появи листя, слід обрізати всі засохлі пагони, а молоді трохи вкоротити. Це стимулює розвиток бічних гілок, завдяки чому кущ стане густішим і плодючішим. Така обробка також допомагає малині краще пережити зимові морози.

Ще один ключовий аспект гарного врожаю – це регулярний і правильний полив. Малина особливо потребує вологи навесні під час цвітіння, а також влітку, коли активно ростуть пагони та формуються ягоди. Водночас слід уникати застою води: надмірне зволоження може нашкодити кореневій системі. У спеку рослини потрібно поливати щедро, а під час дощів полив краще призупинити.

Після кожного поливу варто розпушувати ґрунт навколо кущів, це сприяє доступу повітря до коріння та не дозволяє утворюватись щільній кірці. Щоб довше зберегти вологу в землі і водночас стримати ріст бур’янів, бажано замульчувати поверхню під рослинами. Для цього добре підійде скошена трава або перепріла тирса.

Не менш важливим є й підживлення. На початку сезону, з настанням весни, корисно внести сечовину. Перед тим як рослина почне цвісти (зазвичай у червні), доцільно використати комплексне мінеральне добриво або природні варіанти, наприклад, настій із трав. У період активного плодоношення гарним варіантом стане полив під корінь зольним розчином.