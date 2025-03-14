Фахівці рекомендують тричі підгодовувати малину

Щоб забезпечити щедрий урожай малини, потрібно враховувати багато аспектів догляду, зокрема регулярне підживлення. Фахівці рекомендують тричі підгодовувати малину протягом її вегетаційного циклу. Як і коли правильно підживлювати кущі, пише «Сенсація».

Перше підживлення

На початку весни малина потребує значної кількості азоту для росту молодих пагонів, фосфору для зміцнення кореневої системи та калію для утворення зав'язей. Рекомендується використовувати розчин гною (1 кг на відро води), додаючи його під кожен погонний метр. Якщо після цього малина виглядає блідою, через два тижні можна провести підживлення розчином «Нітроамофоски».

Друге підживлення

Коли з'являються зав'язі, потрібно додатково підживити малину добривами, що містять азот, фосфор і калій. Для цього можна використовувати органо-мінеральні добрива або приготувати настій з трав і бур'янів. Перед внесенням добрив бажано рясно полити кущі, а потім виливати розчин по 7 літрів на кожен квадратний метр.

Третє підживлення

Наприкінці літа або на початку осені малина готується до зимівлі, тому в цей період важливо не стимулювати ріст пагонів. Для цього використовують добрива без азоту, такі як сульфат калію або калімагнезія (2 столові ложки на відро води), що допоможуть рослині краще перенести холодний період.