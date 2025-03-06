Аґрус схильний до багатьох хвороб

Аґрус – це не лише смачна та корисна ягода, а й досить чутлива рослина, що потребує уваги та догляду. Як і більшість садових культур, аґрус може бути схильний до різноманітних хвороб і атак шкідників, що здатні серйозно нашкодити врожаю. Однак з правильним доглядом та своєчасною обробкою можна запобігти багатьом проблемам і зберегти рослину здоровою. «Флористікс» пише про основні хвороби аґрусу, їх симптоми та ефективні методи лікування.

Хвороби аґрусу та їх лікування

Аґрус схильний до багатьох хвороб, проте за умови правильного догляду цих проблем можна уникнути. Якщо ж рослина захворіла, важливо своєчасно почати її лікування.

Борошниста роса – одна з основних хвороб аґрусу, яка проявляється білим нальотом на ягодах. Для боротьби з нею обробіть рослини фунгіцидами або розчином кальцинованої соди та мила. При ранньому виявленні допомагають препарати, як «Фундазол» чи «Хорус».

Сферотека (американська борошниста роса) також вражає аґрус і проявляється подібно до європейської форми захворювання. Боріться з нею обприскуванням фунгіцидами та виправленням агротехнічних помилок.

Септоріоз (біла плямистість) призводить до жовтіння і опадання листя. Для боротьби необхідно обробити рослини фунгіцидами і видаляти пошкоджене листя.

Антракноз вражає листя аґрусу, що засихає і опадає. Для боротьби з ним застосовуйте бордоську рідину або мідний купорос до і після розкриття бруньок.

Іржа на аґрусі може бути бокальчастою або стовпчастою. Використовуйте обприскування фунгіцидами при появі перших ознак хвороби.

Гусінь аґрусових шкідників (вогнівка, п'ядун, трач) може пошкодити листя та ягоди. Обробляйте рослини інсектицидами до і після цвітіння.

Профілактика: