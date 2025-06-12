Існує багато способів забезпечити огірки необхідними поживними речовинами

Щоб огірки були міцними, а плоди смачними та соковитими, важливо забезпечити їх достатнім живленням. Існує багато способів підживлення – як готовими добривами, так і натуральними засобами, які можна приготувати самостійно. Про найефективніші варіанти пише U-news.

Сульфат амонію

Сульфат амонію вважається одним з найдієвіших мінеральних добрив для огірків завдяки своєму складу. Він містить азот і сірку в легкодоступній для рослин формі. Азот стимулює активне зростання зеленої маси – листя та стебел, що особливо важливо на початкових етапах розвитку культури. Завдяки достатній кількості азоту огірки утворюють сильне листя і товсті стебла, що забезпечує їм хорошу основу для формування врожаю. Сірка ж не менш важлива, вона покращує обмін речовин у клітинах і допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини з ґрунту, зокрема фосфор і калій. Таке поєднання компонентів зміцнює загальний імунітет рослини та підвищує її опірність до різноманітних захворювань.

Народні методи підживлення

Не лише мінеральні речовини можуть допомогти огіркам. Існує чимало перевірених часом народних методів, які не поступаються за ефективністю. Наприклад, дуже корисним є настій з лушпиння цибулі та бананової шкірки. Для цього беруть трилітрову банку води, додають у неї лушпиння від трьох цибулин та одну подрібнену бананову шкірку. Настій залишають у теплому місці на три дні, після чого проціджують і використовують для поливу. Кожну рослину підживлюють невеликою кількістю, достатньо 2-3 столових ложок під корінь.

Такий природний настій має комплексну дію: лушпиння цибулі містить мікроелементи та природні антисептики, які допомагають боротися зі шкідниками і грибковими захворюваннями, а бананова шкірка збагачує настій калієм, що позитивно впливає на формування зав'язей та плодів.