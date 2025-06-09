Крім зручності в догляді, цей спосіб вирощування сприяє високій урожайності

Серед багатьох способів вирощування огірків все більше городників обирають вертикальний – на шпалерній сітці. Такий метод дозволяє не лише зекономити місце на ділянці, а й створює кращі умови для росту рослини. Як це зробити правильно і про інші переваги такого методу пишуть «Добрі новини».

На відміну від традиційного способу, коли батоги стеляться по землі, шпалерна сітка встановлюється під кутом. Огірки починають рости вгору, отримують більше сонячного світла, краще провітрюються й швидше утворюють зав'язі. Повітряна циркуляція знижує ризик розвитку грибкових хвороб, а самі рослини залишаються сухими навіть після нічної вологості. У вологу погоду це особливо важливо, пагони не торкаються сирої землі, що значно зменшує ймовірність загнивання.

Вертикальні грядки займають значно менше простору, до трьох разів менше, ніж звичайні. Це дозволяє ефективніше використовувати площу: на зекономленій ділянці можна висадити інші культури. Плоди при цьому залишаються чистими, не деформуються й легко збираються, вони просто звисають зі шпалери, не ховаючись під листям.

Крім зручності в догляді, цей спосіб вирощування сприяє високій урожайності. З площі приблизно 2,5 квадратних метра можна зібрати до 40 кілограмів огірків. Полив теж спрощується, вода подається безпосередньо під корінь, не потрапляючи на листя.

Щоб реалізувати цей метод, потрібна лише сітка з осередками розміром приблизно 10×10 см. Її можна натягнути на каркас із дерев’яних або металевих опор, встановивши під кутом. Далі рослини самі знайдуть шлях угору, їм залишиться тільки рости й давати врожай.