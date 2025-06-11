З досвіду багатьох городників відомо, що підживлення з бур’янів допомагає значно підвищити врожайність огірків

Якщо ви хочете отримати справді щедрий урожай огірків без великих витрат, тоді звичайні бур’яни можуть стати прекрасним природним добривом. Спробуйте простий рецепт, який радять досвідчені садівники. Як його застосовувати, пишуть «Добрі новини».

З досвіду багатьох городників відомо, що підживлення з бур’янів допомагає значно підвищити врожайність огірків, зробивши плоди соковитими, хрумкими і смачними. Цей спосіб дуже простий і перевірений часом – ідеальний для тих, хто хоче отримати багатий врожай без зайвих клопотів.

Як приготувати підживлення з бур’янів для огірків

За словами фахівців, найкраще застосовувати його в червні, коли рослини потребують додаткової кількості азоту – одного з ключових елементів для рясного плодоношення. Для приготування вам знадобиться відро свіжозібраних бур’янів, до яких додають лушпиння від десяти цибулин, а також трохи порізаного листя і пасинків томатів.

Усі ці складники необхідно скласти в ємність і залишити настоюватися у теплому місці приблизно на 6-7 днів, поки суміш не почне бродити. Готовий настій рекомендується розвести у співвідношенні один літр настою на відро води і поливати огірки під корінь по два літри раз на десять днів.

Крім того, цей настій прекрасно підходить і для обприскування листя рослин. Як розповідають досвідчені городники, корисні речовини з лушпиння цибулі та томатного бадилля дуже позитивно впливають на врожайність, завдяки чому огірки можуть плодоносити практично до самих холодів. Для обприскування рекомендується розвести півлітра настою на десять літрів води. До речі, така підгодівля також дуже корисна і для кабачків, вони добре реагують на цей засіб і показують відмінний врожай.