Квіти липи мають найбільше корисних вдастивостей під час цвітіння

Наприкінці травня і на початку червня у деяких місцевостях уже цвіте липа, в інших – ось-ось заквіте, тож варто не пропустити цей час і зібрати квіти липи, бо вони мають найбільше корисних властивостей саме під час цвітіння, яке триває всього 10-14 днів. Квітки липи, зібрані в інший час, приносять меншу користь. Висушені квіти липи стануть у пригоді практично у кожній родині, бо вони мають протизапальну, жарознижувальну, потогінну, відхаркувальну, діуретичну, болезаспокійливу дію. Володіють помірними бактерицидними, секретоліптичними, протисудомними і седативними властивостями, мають легкий жовчогінний та спазмолітичний ефект, сприяють виведенню токсинів і метаболітів тощо.

Лікувальні властивості липового цвіту

«Липовий цвіт має в складі флавоноїди, фенольні сполуки та більш десятка ефірних олій. Флавоноїди та ефірні олії діють заспокійливо, допомагають зняти стрес, покращити настрій. Суцвіття липи також містять аскорбінову кислоту, каротин, таліцин, кальцій, калій і залізо. Липовий чай корисний для людей, які мають проблеми зі сном, він полегшує процес відхаркування, має жарознижуючий та потогінний ефект. Його використовують для полоскання рота при гінгівіті, стоматиті, запальних процесах у ротовій порожнині та горлі, – каже дієтологиня Ванда Леванюк.

За її словами, чай з квітів липи має протизапальну дію, підтримує шлунково-кишковий тракт, розріджує кров, активізує роботу нирок, кишківника, сприяє відтоку жовчі та знижує рівень цукру в крові. Він корисний для людей, які мають підвищений холестерин, виводить з організму токсини та зайву рідину, омолоджує шкіру, робить її бархатною та пружною. Липовий чай дозволяють вживати і матерям, які годують дітей грудьми, він покращує лактацію, заспокоює малюка, зменшує коміки.

Квіти липи використовують при кашлі та бронхіті, застуді, ГРЗ, грипі, запаленнях верхніх дихальних шляхів. Чай з липи приносить користь усьому жіночому організму, стабілізує роботу сечостатевої системи та коригує гормональний баланс, а також нормалізує менструальний цикл та полегшує стан при хворобливих місячних.

Квіти липи ефективні і при схудненні, якщо зайва вага пов'язана з набряком і застоєм рідини. Як сильний сечогінний засіб, липа виведе всю зайву рідину і в результаті зменшиться вага тіла.

Кому цвіт липи протипоказаний?

Попри численні корисні властивості квітів липи, є люди, які мають бути з ними обережними. Дієтологиня радить не пити багато чаю з квітів липи людям, які мають серцеві захворювання, оскільки він має сечогінний та потогінний ефекти. У деяких людей може бути алергічна реакція на липу, тож тим, у кого є алергія на мед та пилок, від чаю з липи варто відмовитися. Липовий чай може посилити дію деяких ліків, наприклад, заспокійливих, тож перш, ніж пити липові чаї, треба порадитися з лікарем.

Як правильно заготовити липовий цвіт?

Дієтологиня Ванда Леванюк радить збирати квіти липи, які розкрилися та бутони, які ще не мають твердих плодів у вигляді кульок. Найкраще це робити зранку у суху погоду. Пилок липи є носієм смаку та аромату, тому не варто збирати квіти відразу після дощу, оскільки більша частина пилку зникне. Збирати цвіт липи треба у екологічно чистих місцях, подалі від доріг, підприємств тощо.

Збирати слід суцвіття разом з приквітковим листям липи. Зібраний цвіт розкласти тонким шаром у приміщенні з хорошою вентиляцією без доступу сонячного світла. Висохне цвіт за 3-5 днів, залежно від погоди. Сухі суцвіття можна зберігати два роки у скляних банках чи паперових пакетах.

Що можна приготувати з квітів липи?

З квітів липи можна готувати не лише цілющі чаї, а й варення, лікувальний сироп, лимонад, мед тощо. Нині поділимося кількома цікавими і корисними для здоров’я рецептами.

***

Чай з квітів липи

Інгредієнти:

квіти липи – 3 ч.л сухих квіток

вода – 200 мг

мед, лимон – за бажанням

Спосіб приготування:

Квіти липи покласти у горнятко, залити водою, яка щойно закипіла, і залишити на 15 хв. Чим довше настоюватиметься, тим міцніший вийде чай. Можна додати мед та лимон. Краще пити липовий чай перед сном.

***

Липовий лимонад

Інгредієнти:

цвіт липи – дві жмені

мед – 3-4 ст. л

лимон – 1 шт.

вода – 3 л

Спосіб приготування:

Лимон ретельно вимити, залити окропом, залишити на 1-2 хв. Тоді витерти та перемолоти зі шкіркою. У трилітрову банку насипати дві жмені липового цвіту, кілька ложок меду і перемелений зі шкіркою лимон. Залити водою, перемішати до розчинення меду, зав’язати зверху банку марлею і поставити на 8 годин на сонце. Потім процідити, жмих відтиснути, розлити у пляшки і охолодити в холодильнику.

***

Липовий сироп від застуди

Інгредієнти:

липовий цвіт – 10-12 жмень

лимони – 4 шт.

апельсини – 2 шт.

цукор – 1,5 кг цукру (можна використати тростинний)

вода – 2 л

гвоздика та бадьян – за бажанням

Спосіб приготування:

Зірвані квіти не мити, а розкласти на папері на кілька годин, щоб виповзали крихітні жучки. Воду закип’ятити та остудити. Покласти квіти у велику каструлю, може бути 5 л, і залити холодною кип’яченою водою. Додати сік трьох лимонів. Ще один лимон і апельсини, добре помити та порізати разом зі шкіркою на шматки. Додати цитрусові до квіток. Каструлю накрити і залишити на 24 години в темному прохолодному місці. Наступного дня процідити та відтиснути жмих, перелити все в велику каструлю і додати цукор. Якщо любите пікантний смак, можете додати кілька гвоздик та бадьян. На маленькому вогні нагрійте вміст каструлі до 60 градусів, періодично помішуючи. Цукор має весь розчинитися. Тоді відставте та розливайте в стерильні банки або пляшки. Липовий сироп слід зберігати в прохолодному темному місці, можна в холодильнику.

***

Варення з квіток липи

Інгредієнти:

квітки липи – 500 г;

цукор – 500 г;

лимонна кислота – 3 г;

вода – 200 мл

Спосіб приготування:

Квіти липи промити під проточною водою, дати воді стекти, розкласти квіти в один шар на чистому рушнику і обсушити. Поки липа сохне, готуємо сироп. Змішуємо воду з цукром, ставимо на вогонь і коли почне кипіти, зменшуємо вогонь і варимо сироп 5 хв. В інший емальований посуд викладаємо квіти липи і заливаємо гарячим окропом. Усі квіти липи мають бути у сиропі, для цього накриваємо меншою кришкою або тарілкою, ставимо гніт і залишаємо на 15 хв.

Тоді ставимо каструлю з липою у сиропі на невеликий вогонь і варимо 35 хв, періодично помішувати. За кілька хвилин до готовності додаємо лимонну кислоту. Розливаємо варення у стерилізовані банки і залишаємо остигати при кімнатній температурі на 3 доби. Після цього ставимо липове варення у прохолодне темне місце.