Отримаєте урожай помідорів на місяць раніше: як приготувати прискорювач росту
Багато городників прагнуть зібрати не просто багатий, а й ранній урожай помідорів, особливо це актуально для тепличних культур або вирощування у відкритому ґрунті в регіонах із нестійким кліматом. Як це зробити за допомогою саморобного стимулятора росту, пишуть «Добрі новини».
Один з ефективних та доступних засобів – сульфат магнію. Це звичайне мінеральне добриво, яке легко знайти в будь-якому садовому магазині, але його ефект справді вражає: уже після одного-двох поливів помідори починають червоніти на 2-4 тижні раніше.
Чому саме сульфат магнію
Магній відіграє критичну роль у процесі фотосинтезу, адже входить до складу хлорофілу. Він допомагає рослині повноцінно засвоювати поживні речовини, зокрема азот, а також сприяє рівномірному дозріванню плодів. Якщо елементу не вистачає, томати можуть жовтіти, зупинятись у рості, а зав’язі довго не змінюють колір.
Як приготувати живильний розчин:
Потрібна 1 столова ложка сульфату магнію на 10 літрів теплої води. Ретельно розмішайте, поки добриво повністю не розчиниться. Цей розчин можна використовувати як для кореневого поливу, так і для обприскування листя.
Схема застосування:
перший полив – у фазу початку цвітіння;
другий – під час активного формування плодів;
інтервал між обробками: 10-14 днів;
обприскування проводити у вечірні години, щоб уникнути опіків листя.
Який результат ви отримаєте:
прискорене дозрівання помідорів на 2-4 тижні швидше;
однорідне забарвлення плодів без зелених чи білих плям;
зниження ризику появи верхівкової гнилі;
здорові, міцні кущі з насиченим листям, яке не вигоряє на сонці.