Існує чимало способів стимулювати швидше дозрівання плодів

Багато городників прагнуть зібрати не просто багатий, а й ранній урожай помідорів, особливо це актуально для тепличних культур або вирощування у відкритому ґрунті в регіонах із нестійким кліматом. Як це зробити за допомогою саморобного стимулятора росту, пишуть «Добрі новини».

Один з ефективних та доступних засобів – сульфат магнію. Це звичайне мінеральне добриво, яке легко знайти в будь-якому садовому магазині, але його ефект справді вражає: уже після одного-двох поливів помідори починають червоніти на 2-4 тижні раніше.

Чому саме сульфат магнію

Магній відіграє критичну роль у процесі фотосинтезу, адже входить до складу хлорофілу. Він допомагає рослині повноцінно засвоювати поживні речовини, зокрема азот, а також сприяє рівномірному дозріванню плодів. Якщо елементу не вистачає, томати можуть жовтіти, зупинятись у рості, а зав’язі довго не змінюють колір.

Як приготувати живильний розчин:

Потрібна 1 столова ложка сульфату магнію на 10 літрів теплої води. Ретельно розмішайте, поки добриво повністю не розчиниться. Цей розчин можна використовувати як для кореневого поливу, так і для обприскування листя.

Схема застосування:

перший полив – у фазу початку цвітіння;

другий – під час активного формування плодів;

інтервал між обробками: 10-14 днів;

обприскування проводити у вечірні години, щоб уникнути опіків листя.

Який результат ви отримаєте: