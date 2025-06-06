Одним із найбільш дієвих засобів проти тлі дачники вважають розчин на основі нашатирного спирту

Тля (попелиця) – один із найнебезпечніших шкідників, особливо у період активного росту рослин. Вона розмножується з неймовірною швидкістю: достатньо кількох особин на молодих пагонах або листі, щоб за лічені дні вони буквально вкрили всю рослину. Ігнорувати її появу не можна – попелиці висмоктують клітинний сік, виснажують культуру, пригнічують розвиток нових пагонів і можуть навіть зупинити ріст молодих дерев. Як їх швидко позбутись, пише Prostoway.

Щойно ви помітили перші ознаки зараження – дрібних зелених, чорних або сірих комах, які скупчуються під листям, на стеблах або верхівках пагонів, потрібно негайно діяти. Чим раніше ви розпочнете боротьбу, тим легше буде позбутися тлі без шкоди для рослин.

Перевірений засіб від тлі

Одним із найбільш дієвих засобів проти тлі дачники вважають розчин на основі нашатирного спирту. Для приготування достатньо:

50 мл нашатирного спирту;

10 літрів чистої води (приблизно відро);

50 мл рідкого мила або мийного засобу (для кращого прилипання до листя).

Ретельно перемішайте розчин і одразу проведіть обробку заражених дерев або кущів. Дуже важливо обприскувати не лише верхню частину листя, а й нижню, де часто ховається тля. Також обробіть найменші пагони, тонкі гілочки та місця розгалуження, саме там шкідник найбільше скупчується.

Результат уже за 10 хвилин

Дія розчину починається майже миттєво. Вже через 10-15 хвилин після обприскування ви помітите, що тлі стало значно менше або вона повністю зникла з рослини. Це дає змогу швидко зупинити поширення шкідника і захистити врожай.