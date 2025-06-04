Якщо минулого року у вас уже були проблеми зі слимаками, саме час діяти на випередження

Щойно тепло набирає обертів, слимаки виходять з укриттів і розпочинають свій «похід» на грядки. Початок травня – саме той час, коли ці непрохані гості починають активно харчуватися молодими рослинами. Але зупинити навалу можна природними засобами, без токсичних хімікатів. Fajny ogrod пише, як ефективно боротися зі слимаками, не зашкодивши саду.

Початок травня: слимаки атакують

З першими теплими днями в сад повертається життя, ростуть квіти, зеленіє трава, грядки готуються до нового сезону. Але з пробудженням природи прокидаються й шкідники, зокрема слимаки. Вони можуть виглядати безневинно, але завдають значної шкоди, особливо молодій розсаді, листю овочів та декоративних рослин.

Якщо минулого року у вас уже були проблеми зі слимаками, саме час діяти на випередження. У перші тижні червня популяція ще не надто велика, і її легко стримати, використовуючи прості природні методи.

Пиво проти слимаків: просто, ефективно, безпечно

Один з найпростіших та найдієвіших способів боротьби зі слимаками – пивна пастка. Звичайне світле пиво має запах, що приваблює цих молюсків, мов магнітом. Слимаки повзуть на аромат, потрапляють у посудину з напоєм і залишаються там.

Як зробити пастку:

візьміть невелику миску або баночку;

налийте туди пиво (до половини);

вкопайте посудину в землю так, щоб її край був на рівні поверхні;

розмістіть пастки в різних куточках саду.

Слимаки найбільш активні у вечірній і нічний час, тому найкраще оновлювати пиво щовечора. Вранці очищайте пастки від «улову».