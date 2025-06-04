Комбінуйте різні види, розміщуючи їх по краях грядок, між рядами чи біля чутливих рослин

Деякі квіти виділяють ароматичні речовини, майже непомітні для людини, але вкрай неприємні для комах. Такі зелені захисники не лише додають естетики ділянці, а й реально зменшують кількість шкідників. Детальніше про ці квіти пише «Сусідка».

Чорнобривці – перші у переліку натуральних «стражів». Їхній характерний запах відлякує цілу армію шкідників: нематод, попелицю, білокрилку, капустяну муху, совку. Ці квіти варто висаджувати між рядами овочів, зокрема томатів, капусти, картоплі або вздовж грядок для максимального ефекту.

Календула – ще один універсальний засіб проти небажаних гостей. Колорадський жук, гусінь біланки, спаржева тріщалка та попелиця уникають її сильного аромату. Крім того, вона допомагає стримувати розвиток грибкових захворювань у ґрунті. Найкраще її садити поряд із томатами, баклажанами, спаржею та ягідниками.

Пижмо – витривала рослина, яка допоможе боротися з мурахами, плодожерками та земляними блішками. Проте через здатність швидко розростатися, її краще висаджувати по межах ділянки або біля компосту.

Красоля діє як приманка – її обирає попелиця, залишаючи в спокої капусту й огірки. Уражені рослини легко видалити, не втрачаючи врожай. Крім того, красоля має репелентну дію проти білокрилки й колорадського жука. Її варто садити біля томатів, капусти, картоплі, а також під деревами.

Лаванда – не лише декоративна, а й корисна. Її аромат не до вподоби слимакам, равликам, міллю, комарам і мошкам. Висаджена по периметру грядок або вздовж доріжок, вона створює природний бар’єр, захищаючи ніжні культури, наприклад, суницю, капусту, салати.

Запашні трави, такі як м’ята перцева і меліса, також чудово маскують запах овочів, збиваючи шкідників з пантелику. Їхній запах не до вподоби попелиці, біланці, блішці та мурахам. Їх доцільно розміщувати поблизу редиски, гороху, капусти.

Петунія, хоч і декоративна квітка, має репелентну дію. Її не переносять багато шкідників: цикадки, гусінь, попелиця. Вона буде корисною біля бобових, капусти, спаржі.

Щоб природний захист був ефективним, обирайте квіти залежно від культур, які вирощуєте, і шкідників, які їх найчастіше вражають. Комбінуйте різні види, розміщуючи їх по краях грядок, між рядами чи біля чутливих рослин. Такий підхід не лише прикрасить ваш город, а й забезпечить екологічну безпеку і стабільний урожай без хімії та зайвих витрат.