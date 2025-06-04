Квіти-охоронці: що посадити біля грядок, щоб забути про шкідників
Деякі квіти виділяють ароматичні речовини, майже непомітні для людини, але вкрай неприємні для комах. Такі зелені захисники не лише додають естетики ділянці, а й реально зменшують кількість шкідників. Детальніше про ці квіти пише «Сусідка».
Чорнобривці – перші у переліку натуральних «стражів». Їхній характерний запах відлякує цілу армію шкідників: нематод, попелицю, білокрилку, капустяну муху, совку. Ці квіти варто висаджувати між рядами овочів, зокрема томатів, капусти, картоплі або вздовж грядок для максимального ефекту.
Календула – ще один універсальний засіб проти небажаних гостей. Колорадський жук, гусінь біланки, спаржева тріщалка та попелиця уникають її сильного аромату. Крім того, вона допомагає стримувати розвиток грибкових захворювань у ґрунті. Найкраще її садити поряд із томатами, баклажанами, спаржею та ягідниками.
Пижмо – витривала рослина, яка допоможе боротися з мурахами, плодожерками та земляними блішками. Проте через здатність швидко розростатися, її краще висаджувати по межах ділянки або біля компосту.
Красоля діє як приманка – її обирає попелиця, залишаючи в спокої капусту й огірки. Уражені рослини легко видалити, не втрачаючи врожай. Крім того, красоля має репелентну дію проти білокрилки й колорадського жука. Її варто садити біля томатів, капусти, картоплі, а також під деревами.
Лаванда – не лише декоративна, а й корисна. Її аромат не до вподоби слимакам, равликам, міллю, комарам і мошкам. Висаджена по периметру грядок або вздовж доріжок, вона створює природний бар’єр, захищаючи ніжні культури, наприклад, суницю, капусту, салати.
Запашні трави, такі як м’ята перцева і меліса, також чудово маскують запах овочів, збиваючи шкідників з пантелику. Їхній запах не до вподоби попелиці, біланці, блішці та мурахам. Їх доцільно розміщувати поблизу редиски, гороху, капусти.
Петунія, хоч і декоративна квітка, має репелентну дію. Її не переносять багато шкідників: цикадки, гусінь, попелиця. Вона буде корисною біля бобових, капусти, спаржі.
Щоб природний захист був ефективним, обирайте квіти залежно від культур, які вирощуєте, і шкідників, які їх найчастіше вражають. Комбінуйте різні види, розміщуючи їх по краях грядок, між рядами чи біля чутливих рослин. Такий підхід не лише прикрасить ваш город, а й забезпечить екологічну безпеку і стабільний урожай без хімії та зайвих витрат.