Власники садів часто не підозрюють, що крім високої трави, кліщі люблять ховатися в кущах

Кліщі давно асоціюються з лісовою місцевістю, проте останнім часом їх дедалі частіше можна зустріти у міських парках, на приватних ділянках і навіть у власних садах. Цього року їх кількість особливо велика, і якщо у вашому саду ростуть певні рослини, ризик появи цих паразитів суттєво зростає. Про які саме рослини йдеться, пише Fajny ogrod.

Ці павукоподібні активні з ранньої весни до пізньої осені і можуть бути небезпечними як для людей, так і для домашніх тварин, переносячи такі хвороби, як хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт та бабезіоз.

Де ховаються кліщі в саду

Власники садів часто не підозрюють, що крім високої трави, кліщі люблять ховатися в кущах, папоротях і в’юнких рослинах, що створюють ідеальний мікроклімат для їх розмноження. Особливо улюбленими середовищами для кліщів є високі трави, що дають їм можливість легко зачепитися за людину чи тварину, папороті в тіні, густий плющ і туї, які утримують вологу і створюють прохолодні затишні куточки. Крім того, густі зарості ожини, бузини чи ліщини також є привабливим місцем для цих паразитів, адже зазвичай вони рідко доглядаються і добре утримують вологість.

Як попередити їх появу чи зменшити кількість

Щоб зменшити кількість кліщів у саду, не обов’язково видаляти всі рослини, але важливо дотримуватися правильного догляду: регулярно косити газон, особливо навесні та влітку, проріджувати густі кущі, забезпечувати хорошу вентиляцію і світло, а папороті висаджувати подалі від ігрових зон. Також не забувайте уважно оглядати домашніх улюбленців після прогулянок, адже кліщі часто потрапляють у будинок саме через шерсть тварин.