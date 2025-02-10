Як швидко витягнути кістки з риби: прості поради
Риба є основою багатьох вишуканих страв, проте дрібні кісточки часто відлякують кулінарів-початківців. УНІАН розповідає про прості способи швидкого й ефективного очищення риби від кісток.
Досвідчені господині мають безліч ідей щодо того, як прибрати кістки з риби. Найчастіше це роблять за допомогою пінцета – це гарний спосіб для червоної риби, зокрема лосося чи сьомги. Але такий трюк не спрацює у випадку з рибою, для якої характерні дрібні кістки.
Як прибрати дрібні кістки з риби без пінцета
Деякі види риб потребують більш прискіпливого філерування через наявність дрібних кісточок. Ось перевірений спосіб їх видалення:
- Промийте рибу та помістіть її животом на чисту дошку.
- Гострим ножем зробіть розріз уздовж однієї сторони хребта від одного кінця риби до іншого.
- Обережно проведіть ножем вниз по ребрах, відокремлюючи м'ясо від кісток.
- Повторіть ці дії з іншого боку хребта.
- Відріжте хребет з обох кінців рибини, видаліть нутрощі.
- Ретельно промийте рибу всередині та зовні під проточною водою.
Окріп допоможе: як прибрати кістки з риби для котлет
Якщо ви плануєте приготувати рибні котлети чи тефтелі, видалити кістки можна за допомогою окропу. Цей спосіб значно полегшує процес.
- Почистіть рибу від нутрощів, зябр та плавників.
- Помістіть її у киплячу воду на 1,5-2 хвилини. Шкіра та кістки з легкістю будуть видалятися.