Деякі види риб потребують більш прискіпливого філерування через наявність дрібних кісточок

Риба є основою багатьох вишуканих страв, проте дрібні кісточки часто відлякують кулінарів-початківців. УНІАН розповідає про прості способи швидкого й ефективного очищення риби від кісток.

Досвідчені господині мають безліч ідей щодо того, як прибрати кістки з риби. Найчастіше це роблять за допомогою пінцета – це гарний спосіб для червоної риби, зокрема лосося чи сьомги. Але такий трюк не спрацює у випадку з рибою, для якої характерні дрібні кістки.

Як прибрати дрібні кістки з риби без пінцета

Деякі види риб потребують більш прискіпливого філерування через наявність дрібних кісточок. Ось перевірений спосіб їх видалення:

Промийте рибу та помістіть її животом на чисту дошку. Гострим ножем зробіть розріз уздовж однієї сторони хребта від одного кінця риби до іншого. Обережно проведіть ножем вниз по ребрах, відокремлюючи м'ясо від кісток. Повторіть ці дії з іншого боку хребта. Відріжте хребет з обох кінців рибини, видаліть нутрощі. Ретельно промийте рибу всередині та зовні під проточною водою.

Окріп допоможе: як прибрати кістки з риби для котлет

Якщо ви плануєте приготувати рибні котлети чи тефтелі, видалити кістки можна за допомогою окропу. Цей спосіб значно полегшує процес.