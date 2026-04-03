Неправильне зберігання продуктів – одна з головних причин, чому їжа швидко втрачає свіжість і опиняється у смітнику. Часто проблема не в якості продуктів, а у звичках, які здаються правильними, але насправді шкодять. Interia Kobieta розповідає про найпоширеніші помилки, через які ваші продукти псуються набагато швидше.

Чому продукти швидко псуються?

Помідори в холодильнику

Охолодження помідорів – одна з найпоширеніших помилок. Низькі температури негативно впливають на їхню ніжну структуру, через що вони стають борошнистими та втрачають свій характерний, насичений смак і аромат. Холод гальмує природний процес дозрівання, який відповідає за їхній смак. Найкраще місце для помідорів – це кухонна стільниця, якомога далі від прямих сонячних променів, плодоніжкою догори.

Хліб у поліетиленовому пакеті

Зберігання хліба в поліетиленовому пакеті, в якому він був доставлений – це вірний шлях до швидкого розвитку цвілі. Пластикова упаковка утримує вологу, створюючи ідеальне середовище для розмноження небажаних мікроорганізмів. Натомість хліб краще зберігати у лляному або бавовняному мішку чи дерев’яній хлібниці, що забезпечує циркуляцію повітря.

Сусідство картоплі та цибулі

Зберігання картоплі та цибулі разом – ще одна поширена помилка. Цибуля виділяє етилен, який значно прискорює псування та проростання картоплі. Найкраще зберігати ці овочі окремо, у темному, прохолодному та добре провітрюваному місці, такому як комора або підвал.

Яйця на дверцятах холодильника

Спеціальні лотки на дверцятах холодильника здаються ідеальними для яєць, але насправді це одне з найгірших місць для їх зберігання. Постійне відкривання та закривання дверей призводить до коливань температури, що може негативно вплинути їхню свіжість. Яйця краще зберігати в оригінальній упаковці на одній із середніх полиць холодильника, де температура стабільніша.

Сире м’ясо на верхній полиці

Розташування продуктів у холодильнику має важливе значення для безпеки харчових продуктів. Сире м’ясо та рибу завжди слід зберігати на нижній полиці. Це запобігає випадковому потраплянню соку на інші продукти, що може призвести до небезпечного перехресного забруднення та росту бактерій. В ідеалі зберігайте їх у герметичних контейнерах.

Деякі фрукти та овочі разом

Деякі фрукти, такі як яблука, банани, авокадо та групі, виробляють велику кількість етилену, який прискорює дозрівання. Зберігання їх поруч з овочами, чутливими до цього газу, такими як огірки, броколі або салат, призведе до швидшого пожовтіння та в’янення останніх. Тому важливо зберігати фрукти та овочі окремо, бажано в окремих ящиках холодильника.