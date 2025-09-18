Не варто переживати, що у риби буде солодкий присмак, навпаки смак риби розкриється набагато краще

Дехто вважає, що для засолювання риби достатньо лише солі. Однак досвідчені кулінари радять використовувати ще один інгредієнт, який зробить результат значно кращим – це цукор. Ukr.Media розповідає, чому його потрібно додати при засолюванні червоної риби.

Чому варто додавати цукор?

Якщо ви додасте по 30 грамів цукру на 1 кілограм риби, то вона вийде соковитою. Також цукор не дасть вам пересолити страву, якщо раптом захопитесь і насиплете більше солі, ніж потрібно. Окрім цього, риба залишиться дуже ніжкою та еластичною, якщо додати цукор. Без нього філе може стати жорстким.

Не варто переживати, що у риби буде солодкий присмак, навпаки – смак риби розкриється набагато краще.