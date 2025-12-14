Існує багато технічних причин, чому духовка може неправильно працювати

Коли випічка нерівномірно пропікається або і зовсім підгоряє, проблема може бути не в рецепті чи температурі, а в нерівномірному розподілі тепла в духовці. УНІАН розповідає, чому пригорає пиріг в духовці і для чого використовувати сіль.

Чому в духовці не пропікається верх?

Існує багато технічних причин, чому духовка може неправильно працювати. У цих випадках необхідно викликати майстра, який допоможу розібратися з цією проблемою.

Однак зазвичай все набагато простіше – жар в духовці виходить знизу та нерівномірно розподіляється. Через це дно випічки може підгоріти, а вона залишиться сирою всередині та зверху.

Але щоб виправити це, на дно духовки можна поставити деко з сіллю. Цей спосіб допоможе рівномірно пропекти страву, оскільки сіль, остигаючи, буде віддавати тепло. Деякі господині сиплять сіль прямо на дно форми, в якій випікають.

Але важливо, щоб сіль в духовці ніяк не впливала на смакові якості страви. Згодом сіль може пожовтіти, однак це не завадить їй виконувати свою функцію.