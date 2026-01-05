Головна проблема січня – поєднання сухого повітря та холодних підвіконь

Січень для власників домашніх рослин часто стає місяцем втрат. Квіти починають скидати листя, жовтіти або навіть гинути. В чому може бути основна причина цього, пише «Час дій».

Несприятливий мікроклімат: сухість та протяги

Головна проблема січня – поєднання сухого повітря та холодних підвіконь. Радіатори знижують вологість у кімнаті до 20%, що критично для тропічних рослин, як-от монстери, фікуси та спатифілуми. Водночас коренева система страждає від переохолодження.

5 головних помилок у зимовому догляді

Надмірний полив. У стані зимового спокою метаболізм рослин сповільнений, а застій води в прохолодному ґрунті миттєво викликає кореневу гниль.

Підживлення добривами. Стимулятори росту без достатнього світла виснажують рослину, а нові пагони ростуть слабкими.

Крижана вода. Вода з-під крана може спричинити температурний шок у коріння; використовуйте відстояну воду кімнатної температури.

Ігнорування пилу. Пил на листі блокує дефіцитне сонячне світло і заважає фотосинтезу.

Різкі перепади температур. Провітрювання без захисту рослин від холодного повітря може призвести до швидкої загибелі теплолюбних вазонів.

Як захистити кімнатні рослини

Підніміть горщики над підвіконням за допомогою пінопласту або дерев’яних підставок, щоб уберегти коріння від холоду. Регулярно обприскуйте рослини або ставте поруч ємності з водою для підвищення вологості.

Перегляньте графік поливу: перевіряйте ґрунт дерев’яною паличкою і поливайте лише після того, як просохне мінімум третина горщика. Забезпечте додаткове освітлення фітолампами, щоб компенсувати короткий світловий день та слабке природне освітлення.