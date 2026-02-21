Прощена неділя посідає особливе місце в житті православних християн

У 2026 році Прощена неділя припадає на 22 лютого. Це останній день перед початком Великого посту та символічна межа між веселими проводами зими й періодом духовної стриманості. У церковній традиції цей день також називають Сиропусною неділею, адже завершується час споживання молочних страв. Свято має глибокий духовний зміст і закликає до очищення серця через прощення. Що варто зробити у цей день, пише ТСН.

Духовний сенс Прощеної неділі

Прощена неділя посідає особливе місце в житті православних християн. У храмах звершується Божественна літургія, а ввечері відбувається чин прощення. Священник просить пробачення у громади, а віряни звертаються одне до одного зі словами: «Прости мені». У відповідь традиційно кажуть: «Бог простить, і я прощаю».

Цей обряд символізує примирення, відновлення миру в родині та громаді. Вважається, що у Великий піст не можна входити з образами чи злістю, адже піст – це час внутрішнього очищення та духовної праці над собою.

Народні традиції

У народі цього дня було прийнято відвідувати старших родичів, хрещених батьків і сусідів. Молодші просили вибачення за можливі провини, навіть ненавмисні. Родини збиралися за спільним столом, готували млинці та вареники з сиром, завершуючи період скоромної їжі.

Після вечері господині наводили лад, щоб із початком посту дім був чистим. У деяких регіонах збереглася традиція спалювати опудало зими як символ прощання з холодом і старими образами.

Що важливо зробити цього дня

Головна ідея Прощеної неділі – щиро пробачити інших і самому попросити вибачення. Цей день варто присвятити примиренню, молитві та спокійному спілкуванню з близькими. Не рекомендується сваритися, лихословити чи виконувати важку фізичну працю.

Прощення вважається першим кроком до духовного оновлення. Саме з чистим серцем і добрими намірами віряни входять у період Великого посту.