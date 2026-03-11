Cергій Гирич працював у Личаківському районному суді Львова у 1989-2024 роках

У 2024 році Сергій Гирич несподівано добровільно подав у відставку з посади судді Личаківського районного суду Львова, де пропрацював 35 років, у тому числі на керівних посадах – заступника та голови суду.

За свою суддівську кар’єру він двічі був суддею у справах Віктора Медведчука. У 2007 році суддя скасував повноваження Медведчука як члена Вищої ради юстиції. У цій справі отримував погрози від імені Андрія Портнова і заявляв про його тиск на суд. Вже у 2022 році суддя Гирич ухвалював рішення про арешт Медведчука та конфіскацію його майна.

У світлі дискусій про судові реформи та їхні наслідки ZAXID.NET поспілкувався з суддею у відставці Сергієм Гиричем про його суддівський досвід. 62-річний екссуддя розповів про політичні впливи при різних президентах та кураторах. Каже, що найкраще працювалося судам за першої демократичної влади Львівщини, а за часів Кучми та Януковича «банда не цуралася жодних методів». Теперішня влада теж хотіла мати під контролем ключові суди, і до чого це призвело.

Коментуючи гучні затримання голови Верховного Суду та суддів львівських господарських судів на хабарях у мільйони доларів, Сергій Гирич вважає, що «ці люди втратили здоровий глузд». Водночас, на його думку, посадками корупціонерів у тюрми проблема не вирішиться. Про судочинство, реформи, про життя – Сергій Гирич розповів у першому після відставки інтерв’ю.

«Знаю нашу “українську жабу” і коментарі людей»

Як живе і чим займається суддя у відставці Сергій Гирич?

Уже більше року пройшло, як Вища рада юстиції прийняла рішення про звільнення мене у відставку. Відразу скажу, що після відставки життя є, і воно непогане. Щоправда, довелося, як і всім суддям, відстояти свої права в судах, оскільки з Пенсійним фондом у нас виникали суперечки. Треба було йти до суду і доводити, що вони неправі.

Окрім того, звичайно, було бажання відпочити. Я прийшов у Личаківський районний суд у 1989 році. Весь час пропрацював в одному суді, в одному приміщенні, йшов одною дорогою. Це дуже складно, це і вигорання психологічне. Як би там не було, треба місце роботи міняти.

Якщо не секрет, який розмір суддівської пенсії на сьогоднішній день?

Це не те, щоб секрет, але я знаю нашу «українську жабу» і оці коментарі людей. Бо це ж не йдеться про суто математичний розмір. Він значний і я горджусь тим, що відпрацював на державу.

Можете назвати приблизну суму?

У мене 39 років стажу. Маю пенсію 88% від зарплати працюючого судді (відповідно до декларації за 2023 рік, місячна зарплата судді Гирича становила близько 120 тис. грн – ред.).

Пане Сергію, ви досить активно ведете соцмережі, що не є типовим для судді та, навіть, судді у відставці? Не боїтеся якогось, можливо, осуду чи заздрощів?

Я в соцмережах давно. В основному, це фейсбук. Маю свій канал на ютубі, де пропагую здоровий спосіб життя – гори, гриби, подорожі. У фейсбуці маю друзів різних категорій. Я родом із Сумщини. Наприклад, є однокласники, жителі села на Сумщині, частина з яких не була в Карпатах, ні в інших місцях, тому показую їм подорожі нашою прекрасною Україною.

Є професійні юридичні спільноти, де судді, адвокати обговорюють якісь цікаві питання судової практики чи правові проблеми. Є можливість висловити свою позицію. Навіть, якщо це складні питання, де 90% кричать «ого-го» або «треба карати», я висловлюю свою позицію, на які моменти треба звернути увагу.

Іноді, коли починаєш читати коментарі, це просто шок. З людьми щось робиться. Розумію, що війна, що складно, але ніхто не хоче думати, включати мозок. Ненависть, нетерпимість між людьми є дуже серйозною проблемою і в державі, тому що немає дискусії, якогось обговорення.

Поки не було соцмереж, дурня було видно в обмеженому колі спілкування, а зараз, коли він вилазить у соцмережах, його бачить пів світу. Нещодавно я зробив фото у кафе з пиріжками на вул. Словацького, згадалась молодість, студентські часи. Прийшов якийсь чоловік з коментарем, що от суддя має таку пенсію, що мав би ходити по ресторанах. Він написав, а там десь 15 помилок в одному реченні. Фейсбук дав йому можливість висловити свою позицію.

«Антидемократичні сили розуміли, що суди треба тримати під контролем»

Ви призначені на посаду судді у 1991 році. Тобто весь процес становлення судової реформи, українського судочинства відбувався на ваших очах і за вашої безпосередньої участі.

Однозначно.

Охарактеризуйте кожен етап, що відбувалося при різній владі, різних президентах. Якими для судової гілки були перші роки незалежної України?

У 1990 році розпочала роботу Львівська обласна рада першого демократичного скликання, яка започатковує першу судову реформу. Вона забирає функції призначення суддів з Києва, звільняє майже всіх голів суддів. Були питання до тих суддів, які судили демократів. У 90-х роках фактично були проведені перші «чистки».

4 вересня 1991 року я та два мої однокурсники Петро Каблак та Василь Тенюх фактично першими в незалежній Україні були призначені на посади суддів. Я пам'ятаю, як на сесії обласної ради В’ячеслав Чорновіл казав: «Дивіться, які молоді козаки, йдуть у систему правосуддя».

Я товаришував з депутатом обласної ради Дарієм Футорським, який очолював комісію законності. Він розповідав, що в Чорновола було бажання всіх «порвати» і так далі, на це він йому казав: «Не робіть помилку комуністів, не втручайтеся, не лізьте до суддів, вони мудрі, знають закони – і тоді буде порядок». Звичайно, тут не йшлося про тих суддів, один з яких кричав: «Дайте мені ще одного демократа, я посаджу». Тому, якщо хочете робити судову реформу, не робіть її під себе.

У 1993 році також рішенням обласної ради я був призначений на посаду заступника голови суду.

Усі фото судді Сергія Гирича

Як працювала судова система у роки президентства Леоніда Кучми – впливи СДПУ (о) та Віктора Медведчука?

У ті часи повноваження щодо призначення голів і заступників голів судів віднесли до адміністрації президента. Перед 2004 роком голови і заступники голів судів їздили в адміністрацію президента, яку очолював Медведчук. Цими питаннями займався його перший заступник. Складали екзамени, проходили співбесіди, і вони давали рекомендацію призначати чи не призначати заступником чи головою суду.

Наближалися президентські вибори, кандидатами були Янукович та Ющенко. Медведчук – це ж був антагоніст Ющенка. Нас зібрав заступник Медведчука і відверто, зухвало попередив: «Ви ж дивіться, бо ми вас тут тримаємо під контролем».

У 2004 році, коли Верховний Суд визнав недійсними результати другого туру виборів та призначив третій тур, тоді всі зрозуміли, що таке суди. Змінилося ставлення. Тоді ж антидемократичні сили зрозуміли, що суди треба тримати під контролем.

Далі стається велика помилка. Десь через пів року після того, як Ющенко прийшов до влади, він заявив, що суди становлять загрозу для національної безпеки. Людина, яка, дякуючи мудрому рішенню суду, прийшла до влади. Не знаю, хто це вклав Ющенку в голову, але я коли це почув, для мене був шок.

«Портнов ініціював звільнення мене з посади судді за порушення присяги»

За президента Ющенка зберігся вплив Медведчука на судову систему?

У ті часи посилився вплив Сергія Ківалова, який був головою комітету Верховної Ради з питань правосуддя. Усі судді, які йшли на довічне призначення, в тому числі я, проходили через комітет і голосування у Верховній Раді.

Цей період для мене був дуже складний. Я пройшов таке випробування, яке запам'яталось на все життя. За свою суддівську кар’єру я двічі був суддею у справах Медведчука.

У 2007 році у складі колегії суддів я розглядав справу за адміністративним позовом декана юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Андрій Бойка до Вищої ради юстиції, яку на той час очолювала Лідія Ізовітова. Вища рада юстиції ухвалила антиконституційне рішення та відновила повноваження Віктора Медведчука як члена ВРЮ. На той час вже були проведені вибори у юридичній спільноті і на цю квоту обрали Андрія Бойка. Йому не дають можливість скласти присягу. Проявляються Андрій Портнов, Сергій Ківалов, які блокують процес. Андрій Бойко оскаржує рішення ВРЮ до Личаківського суду.

За кілька днів до дати, на яку було призначене судове засідання, мені зателефонував колишній працівник мого суду, а згодом голова Житомирської ОДА, член партії «Свобода» Сидір Кізін, з яким у мене хороші відносини, і каже: «Портнов просив тобі передати, якщо рішення буде не на користь Медведчука, тебе просто похоронять». Він попередив мене, що це дуже небезпечна людина. На що я сказав, що рішення буде по закону.

Буквально через тиждень на першому судовому засіданні представник Вищої ради юстиції заявила клопотання про відвід головуючого судді та долучила довідку про те, що народний депутат Андрій Портнов ініціював звільнення мене з посади судді за порушення присяги.

«З мене зробили рейдера через справу Медведчука»

І це все відбувалося за президентства Віктора Ющенка?

Так, Ющенко тоді вже фактично не мав жодного впливу. Вони все підбирали під себе. Підключився на той час заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, який був членом Вищої ради юстиції.

Чинився шалений тиск. У дні судових засідань у згаданій справі під вікнами Личаківського районного суду проводили акції, під час яких невідомі особи звинувачували голову суду Анатолія Горецького та мене у рейдерстві. Після першого засідання у «Львівській газеті» було надруковане рекламне звернення адвоката Медведчука Сергія Петрашка, який також тривалий час працював з Портновим, із закликом про надання правової допомоги громадянам та підприємствам, які постраждали від рейдерських дій судді Гирича (тодішнім власником газети був підприємець, власник мережі супермаркетів Роман Шлапак – ред.).

Біля суду поставили стіл, збирали підписи проти мене і Горецького, який теж сказав: закон є закон. Тобто, фактично банда не цуралася ніяких методів.

Нас з Горецьким зробили рейдерами у справі, яка стосувалася колишнього голови правління ВАТ «Львівський домобудівний комбінат №2» (ЛДБК №2) Василя Варського. У жовтні 2004 року на це підприємство на території Личаківського району Львова було здійснено рейдерську атаку. За дві ночі вони скупили 10% акцій та скликали загальні збори, на які прийшли власники всього 51% акцій. Ужгородський суд за позовом одного з акціонерів, який володів менше ніж 1% акцій, прийняв ухвалу про забезпечення позову та заборонив Варському, власнику понад 32% акцій, брати участь у загальних зборах. За відсутності кворуму проводять загальні збори товариства, ухвалюють рішення про звільнення голови та членів правління. На підприємство заходить озброєна група, всіх викидають, ставлять замки, свою охорону. Таким чином рейдери захопили підприємство. Інтереси рейдерів у судових засіданнях представляв адвокат Володимир Пилипенко, партнер Портнова.

Мітинги під Личаківським судом у 2007 році перед розглядом справи Медведчука

Я розглядав цю справу. Позовні вимоги Василя Варського були задоволені, визнано протиправним та скасовано згадане рішення загальних зборів. Згодом Вищий господарський суд у 2007 році залишив у силі рішення Личаківського суду у цій частині. Вони зробили з мене рейдера через те, що я відстояв законне рішення.

Зрозуміло, що таким чином було організовано тиск на мене у справі щодо Віктора Медведчука. У вересні 2007 року я задовольнив позов Андрія Бойка до Вищої ради юстиції та скасував рішення ВРЮ від травня 2007 року про поновлення повноважень Медведчука як члена ВРЮ. Одночасно з цим рішенням я виніс окрему ухвалу та повідомив Раду суддів України про факти відвертого тиску Андрія Портнова на суд.

Вони намагалися мене усунути. Я їздив на засідання комісії Вищої ради юстиції в 2008 році, але рішення про звільнення мене з посади судді ухвалено не було. І от приходить 2010 рік, перемагає Віктор Янукович. Андрій Портнов стає заступником голови адміністрації президента.

Оцініть масштаби впливу Портнова на судову систему у часи Януковича?

У день народження я отримую виклик до Вищої ради юстиції про розгляд моїх матеріалів, які лежали три роки, про звільнення мене із займаної посади. Тоді почався конвеєр звільнень, фактично дуже мало членів Вищої ради юстиції були самостійними.

Але, дякуючи добрим людям… Тоді членом Вищої ради юстиції був вже нині покійний адвокат з Волині Сергій Сафулько. Він дав свій висновок про відсутність підстав притягнення мене до відповідальності.

Що цікаво, членом Вищої ради юстиції був голова СБУ Валерій Хорошковський. Йому дали почитати мою окрему ухвалу на Портнова, після чого він сказав: «Я того чоловіка не знаю, але я заочно йому тисну руку».

Коли я прийшов на засідання Вищої ради юстиції, як то кажуть, суд для судді, де вирішується твоя доля, а там сидять Віктор Пшонка, Сергій Ківалов, Андрій Портнов.

А судді хто?!

Так. Я заявив відвід Портнова. Оскільки він ініціював моє звільнення, то як він може бути об'єктивним. Ківалов, який сидів поряд з Портновим, штовхнув його: «Андрюша, пошли ко мне, попьем кофе». І вони пішли. Портнов не брав участі у розгляді питання. Голосів для моєї відставки не вистачило. На тому це зупинилося.

У різні періоди владні структури старалися прибрати до рук Печерський суд. Головою Печерського суду в той період був Володимир Колесніченко – кум Ківалова, згодом він очолив Вищу раду юстиції. Він приїжджав з перевіркою у Личаківський суд від Вищої ради юстиції, так ми познайомились. Він також доклався до мого звільнення, але на собі відчув методи Портнова. От він приїхав, сидить вивчає справи. Потім зайшов до мене і каже: «Запам'ятай, Портнов – дуже небезпечний чоловік. Маєш молодого сина, можуть підкинути наркотики. Дружина є матеріально відповідальною на роботі, можуть зробити недостачу, і таким чином тиснути на тебе».

Колесніченка потім усунули і головою Печерського суду стала Інна Отрош – людина Портнова.

«Махнули рукою на місцеві суди. Головне, щоб Верховний Суд був такий, як їм треба»

Після Революції Гідності, коли Україна обрала курс до Євросоюзу, очікувалися масштабні зміни щодо формування незалежної і самостійної судової влади. На вашу думку, чи відбувся якийсь прорив у цьому напрямку під час президентства Петра Порошенка?

Під час Революції Гідності були звинувачення у бік суддів, які брали участь у розгляді певних справ. У нас були три справи про притягнення до адміністративної відповідальності водіїв.

Справи на учасників «Автомайдану»?

Так. Слава Богу, ми діяли мудро. Ми виявили, що справи «шилися білими нитками», протоколи «формазонили» одні і ті ж особи, перебуваючи одночасно в різних місцях. Матеріали щодо трьох справ, які в нас були, ми повернули на доопрацювання.

Після Революції Гідності події продовжувалися трошки хворобливо. По-перше, почалася війна. По-друге, була частина суддів, яка виносила сумнівні рішення щодо учасників «Євромайдану». Але вийшло, як завжди в нас: всі судді погані, всіх суддів на атестацію. Багато досвідчених суддів пішли.

У нас в суді декілька суддів, які були призначені за Януковича, втратили повноваження. Була немудра фраза, що це «судді Януковича», і Верховна Рада не хотіла продовжувати їхні повноваження. У суді з 10 суддів працювали чотири. Ми тягли лямку за десятьох. Дійшло до того, що в судах не тільки суддів бракувало, а й окремі суди позакривалися. Це все тягнеться досі.

Окрім того, суттєво зросла кількість справ. У нашому суді за обсягом навантаження мало би бути 27 суддів, а є 10. У результаті реформи 2016-2017 років був завданий серйозний удар по місцевих судах.

Встановили великий дисбаланс в оплаті праці – Верховний Суд, апеляційні суди, місцеві суди. Більшість справ розглядаються в місцевих судах, найгірші умови в місцевих судах, найбільше навантаження в місцевих судах, а заробітна плата майже наполовину менша, ніж в апеляції. На мою думку, махнули рукою на місцеві суди. Головне, щоб Верховний Суд був такий, як їм потрібно.

І зараз війна, світла немає по декілька годин. Суди не віднесли до критичної інфраструктури, судді не можуть розглядати справи. А кого це хвилює?!

Охарактеризуйте роботу судової системи під час теперішньої влади Володимира Зеленського. На думку багатьох експертів, збереглися впливи Портнова. Йдеться, зокрема, про заступника керівника Офісу президента Олега Татарова – колишнього адвоката Портнова, якого називають куратором правоохоронної системи.

Мені здається, що суди кинули і про них забули. Можливо, через те, що війна. У таких умовах фактично виживає, хто як може. Можливо, столиця під пильною увагою. Але на рівні області, я ще працював за Зеленського, тут ніякого впливу не відчувалося, хоча справи були серйозні. Повернулася справа Медведчука, Порошенка, Кузяри (звинувачення у державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу – ред.), де я був слідчим суддею. Але ніякого впливу не було.

Коли вбили Портнова, всі судді промовчали. Хоча кажуть, що смерті людини не можна радіти. Я не промовчав, написав у соцмережах. Вважаю, що Портнов нагадив судовій системі дуже багато. Навіть через те, що я особисто пройшов, я бачив, якими методами вони працюють. За жодної влади такого не було. Що цікаво, він був дуже розумний фаховий юрист. Але працював проти держави.

Вплив під час теперішньої влади на судову гілку мав?

Таких фактів не маю. Але те, що він ініціював позови проти Порошенка, може свідчити про те, що він цим жив і не відходив від справ.

Якщо підсумувати, то за якої влади були найкращі і найгірші часи для судової системи?

Найкраще працювалося судам за першої демократичної влади Львівщини. Негативні моменти почалися, коли головою ОДА був Степан Сенчук. Найбільший вплив на суди був, звичайно, за Януковича, Портнова. Ну і Медведчука за часів Кучми.

Як так сталося, що після початку повномасштабної війни справа державного зрадника Віктора Медведчука знову потрапила у Личаківський районний суд? Конфіскація майна, обрання йому запобіжних заходів.

Доля мене знову звела з Медведчуком. На початку повномасштабного вторгнення, коли російські війська стояли біля Києва, на рівні держави ухвалили рішення, що всі центральні органи влади переїжджають до Львова. На території Личаківського району розташовувався офіс управління ДБР, яке поширювало діяльність на п’ять областей. Сюди прикомандирували декілька управлінь із центрального апарату ДБР. Відповідно до КПК, справи розглядаються слідчим суддею за місцем розташування цих управлінь правоохоронного органу. Принесли купу справ, розподілили – і тут справа Медведчука.

Які були ваші враження?

Відразу це був шок. Але спочатку рішення ухвалювалися у його відсутності, його оголосили в розшук. Згодом, прийнято заочне рішення про тримання під вартою. Далі було 12 квітня 2022 року і затримання Медведчука. І тут почалося: п'ять його адвокатів, арешти майна, у тому числі яхта, квартири, «золотий» вагон і все решта. Усі засідання відбувалися в режимі відеоконференцій. Я був слідчим суддею майже рік. Далі було рішення про звільнення його з-під варти для проведення обміну. Медведчука обміняли на 200 азовців. І слава Богу, бо ці люди заслуговують бути на свободі.

Ви досить обережно говорите про впливи на суди з боку теперішньої влади. Але ви подали у відставку з посади судді у 2024 році, через пів року після переобрання вас головою суду. Для багатьох ваша відставка була несподіваною. Що стало справжньою причиною?

Це абсолютно не пов’язано з жодними утисками. Тим більше, я пройшов вже таку школу.

Просто робота перетворилась на рутину. Суддя повинен все переосмислити, тримати під контролем. А це стало неможливо, бо пішов такий вал, що ти не можеш все вичитати до кінця. У суді 70% справ – це справи слідчого судді, а вони мають скорочені строки розгляду. Окрім того, я відчув, що здоров'я вже не витримує такого навантаження. Спершу вагався, але прийняв таке рішення. Зараз не жалкую, тому що це виснажлива робота.

«Тільки почали забувати Зварича, вилізла інша справа»

У 2023 році на хабарі майже 3 млн доларів затримують голову Верховного Суду Всеволода Князєва, який теж багато розповідав про судові реформи, боротьбу з корупцією, справедливе судочинство. Які емоції у вас викликали фото дивану з пачками доларів під час його затримання?

Я тоді написав пост про те, що це плювок в усю судову систему. На мою думку, це наслідки непродуманих реформ, починаючи з 2005 року. Для мене судді Верховного Суду України – це був ідеал. Я з багатьма спілкувався. Інтелігентні, мудрі люди. Я ніколи про них не чув, що вони, вибачте, перетворилися на якихось там збирачів. Новий Верховний Суд – це трішки інше. Князєва поставили, бо він свій, він потрібний. А коли він свій, в нього починають крила рости, він багато може. От і результат.

Усі судові реформи, які були за всі часи, зводились до того, щоб отримати вплив. Їх мало цікавили місцеві суди і апеляція, в основному – Верховний Суд. Це не припиниться, поки реформа буде робитися осмислено, із залученням суддів, науковців, відповідних структур. Доки буде під кожного президента своя реформа – толку не буде. У системі не залишиться нікого, або ж будуть приходити тимчасові люди, щоб заробити.

За останній час був також гучний корупційний скандал на рівні львівських судів. Маю на увазі вимагання 1 млн доларів хабаря суддями господарських судів за винесення потрібних рішень у справі мережі «Ескулаб».

Мені тяжко говорити, бо це мої колеги, я їх знаю. Я дивився засідання Вищої ради правосуддя, коли обирали запобіжні заходи, там озвучували оперативну інформацію. Ну чесно, люди втратили здоровий глузд. Ви вже вийшли у відставку і на старості років займатись такими речами – це просто жах. Я більше нічого не можу сказати.

Ексголова Західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький пішов на угоду і визнав свою вину.

Що там в угоді, ніхто не знає.

Вирок засекретили, але, так виглядає, що він відбувся умовним терміном.

Так. Бувають такі моменти, які, як більмо в оці. Тільки почали забувати Зварича, вилізла інша справа.

У вашому рідному Личаківському суддя Юрій Білоус засвітився в корупції – звільнив родича з ТЦК за 8 тис. доларів.

Це вже було без мене. Я не хочу коментувати. Я пана Юрія знаю по роботі. Це теж негатив на суд, бо за всю історію суду з 1959 року – це перший випадок у Личаківському суді. Неприємно, але треба знати все до кінця. З головою Верховного Суду і з хлопцями з господарських судів все зрозуміло. Але коли це стається з працюючим суддею, треба дивитися, чи це не є помста за щось. Якби я працював, я би знав, звідки ноги ростуть.

За тридцять п'ять років суддівської практики вас, напевно, важко вже чимось здивувати. Але все-таки у світлі масштабних корупційних скандалів, які відбуваються в нас в державі, що вас здивувало?

Що мене десь здивувало?! І раніше говорили про корупцію при призначенні на посади генерального прокурора, міністрів, десь і суддів. Зараз це юридично задокументовано (справа Юлії Тимошенко про підкуп народних депутатів – ред.).

Коли дивишся, як приймаються закони, в тому числі стосовно судочинства, що це не просто так, як манна небесна. Коли це під схеми пхається, то завжди буде корупція. Наприклад, «закон Савченко». Думаю, що там не обійшлося без корупційної складової. Подивіться, скільки людей вийшли на волю.

«Посадивши в тюрму корупціонера, ми не вирішимо проблему»

Якщо говорити про справедливість покарання з погляду пересічного мешканця: корупціонери, які беруть хабарі чи обкрадають державу на мільйони доларів, спочатку виходять під заставу, потім дуже часто отримують умовні покарання. А звичайний громадянин, який, наприклад, вкрав пляшку коньяку чи банку ікри, може отримати до восьми років тюрми? Чому так відбувається?

Тому що наше законодавство таке. Наш законодавець зробив велику дурницю, що на час воєнного стану всі покарання за кримінальні крадіжки прирівняв до ч.4. ст. 185 ККУ, яка передбачає від п'яти до восьми років в’язниці. Хотіли, як краще – запобігти мародерству. Але вже чотири роки війна. Змініть закон, застосуйте цю норму на території, де проводяться бойові дії. Є різниця, що крадіжка у Львові під час воєнного стану, а що у Донецькій області, де звільняють село і є загроза мародерства.

Не слід забувати, якщо людина вкрала мішок картоплі чи пляшку коньяку вперше, вона отримає як покарання іспитовий термін. Відповідно до закону, повторне вчинення злочину тягне, як мінімум, реальне покарання.

Знаєте, для мене мірилом була одна справа. У середині 2000-х судили керівника банку за розкрадання мільйонів вкладників, йому призначили сім років в’язниці. Коли справа дійшла до Верховного Суду чи Вищого спеціалізованого суду, застосували покарання нижче від найнижчої межі і дали чотири роки. Я завжди порівнював в душі, коли відмірював покарання за крадіжку на суму 10 чи 20 тис. грн.

Як на мене, основним покаранням за корупцію найперше має бути конфіскація всього, що накрали. Друге – це штраф і довічне позбавлення права займати державні посади. Посадивши в тюрму корупціонера, ми не вирішимо проблему.

Корупція – це економічне явище. Потрібно усунути умови для корупції, забезпечити публічність, формувати свідомість людей. Як у нашій державі вирішити питання з корупцією, якщо кожен налаштований, щоб все було за законом, але якщо щось в сім’ї стається, то треба, щоб кум був суддя, сват – прокурор.

На вашу думку, як у теперішніх реаліях сформувати довіру громадян до судів?

Довіра громадян – це все відносно. Результати опитувань людей, які мали досвід участі у судових засіданнях, і просто перехожих на вулиці, які такого досвіду не мали, – це небо і земля.

Я не кажу, що всі судді святі. Але не можна міряти всіх одним мірилом. При розгляді справи завжди є 50% незадоволених – це друга сторона. У нас багато критикують суди, у тому числі правоохоронці (працівники МВС, прокуратури), але коли щось стається, їх звільняють, вони йдуть до суду і тільки на суд надіються.

«Як ми ще живемо і боремось?! Це якесь чудо»

Маємо внутрішнього ворога – це корупція, якою просякнуті усі сфери.

Межі немає, особливо під час війни. Я займаюсь волонтерством і знаю, як тяжко зібрати гроші, скільки всього потрібно військовим. І коли бачиш оці затримання… Мені хочеться цих людей спитати: ви думаєте, якщо москалі прийдуть, ви не будете висіти на шнурку? Чи ви сподіваєтесь, що втечете? Ви ж не втечете. Таке враження, що вже неможливо здивувати. От кого ще треба затримати?! Оборонка, енергетика. Як ми ще живемо і боремось? Це якесь чудо.

Окрім корупції, боремось із зовнішнім ворогом. Чи ви як суддя вірите в те, що Володимир Путін колись буде відповідати в Міжнародному кримінальному суді за масові вбивства українців, геноцид народу?

Це більш політичне рішення. Чи готові держави піти на такий крок, бо в нас і законодавства як такого немає. Те, що він скоїв воєнні злочини, – це однозначно. Тобто підстава притягнення є. Диктатора Авґусто Піночета, який думав, що він вічний, тягали по судах, коли йому було під 90 років. Не виключено, що так буде з Путіним, якщо він залишиться. Я все таки вірю, що рано чи пізно, росіяни, щоб відмитися від крові, можуть його здати, і він буде відповідати за все, що робив. І не тільки Путін, а вся ота шобла пропагандистів.

От у Маргарити Симоньян діагностували рак, і чоловік помер. Це Божа воля. Але приємно, що Личаківський суд ухвалив заочне рішення і обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою. Так що хай приїжджає, ми її докінчимо.