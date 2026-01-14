Антикорупційні органи оголосили підозру Юлії Тимошенко

Народній депутатці та голові партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко оголосили підозру. Про це у середу, 14 січня, повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела серед політиків. Крім того, Юлія Тимошенко підтвердила, що у партійному офісі «Батьківщини» відбулись обшуки.

«У партійному офісі “Батьківщини” завершилися так звані “невідкладні слідчі дії”, що тривали всю ніч. “Невідкладні слідчі дії”, що до права та закону не мають жодного стосунку [...] Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення», – йдеться у дописі Юлії Тимошенко у фейсбуці.

Народна депутатка не уточнила, представники яких правоохоронних органів здійснювали обшуки у приміщенні офісу. Проте звинуватила силовиків у «захопленні будівлі та заручників». Також нардепка назвала слідчі дії «зачисткою конкурентів» перед можливими виборами.

«Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників [...] Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів.Це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор – мої будні впродовж багатьох років. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною», – заявила Юлія Тимошенко.

Водночас «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що антикорупційні органи оголосили Юлії Тимошенко підозру. Журналісти наголосили, що наразі НАБУ відмовилося надати коментар. «Бабель» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах уточнює, що Тимошенко підозрюють у хабарництві. Також журналістам стало відомо, що правоохоронці планують подати клопотання щодо обрання нардепці запобіжного заходу.

Доповнено. О 10:55 НАБУ підтвердило оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. Вказується, що політикині інкримінують пропозицію надання неправомірної вигоди народним депутатам.

«За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Крім того, НАБУ опублікувало записи розмов, які зробило під час розслідування корупційної схеми. На аудіо чутно як жінка надає одному з депутатів інструкції щодо голосування у Верховній Раді.

Крім того, домовленості щодо підкупу глосів стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень. Слідчі опублікували скріншот з вказівками для нардепів. Організаторка корупційної схеми у месендржері «сігнал» пише підконтрольним депутатам як вони мають голосувати за звільнення чи призначення на посаду.

Нагадаємо, ввечері вівторка, 13 січня, НАБУ повідомило про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради, який пропонував низці нардепів хабарі за голосування у парламенті.

Слідчі розповіли, що керівник фракції пропонував хабарі депутатам, які не належать до цієї фракції. Вказується, що за гроші народні депутати мали голосувати «за» або «проти» конкретних законопроєктів. Правоохоронці кваліфікували справу за ч. 4 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище).

Правоохоронці традиційно не уточнили ім’я фігуранта, але за даними «Схем» та «Української правди», йшлося про голову партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Додамо, що 27 гурдня 2025 року НАБУ оголосили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. Слідчі встановили, що парламентарі регуалярно отримували хабарі за голосування у Верховній Раді. Тоді правоохоронці проводили слідчі дії в приміщенні Комітету Ради з питань транспорту, до якого входять 23 нардепи, а очолює комітет депутат від «Слуги народу» Юрій Кісєль. Його повʼязують із колишнім першим помічником Володимира Зеленського та співзасновником студії «Квартал 95» Сергієм Шефіром.