Тимошенко пропонувала гроші нардепам за голосування «за» або «проти» законопроєктів

НАБУ і САП викрили керівника однієї з фракцій Верховної Ради, який пропонував низці нардепів хабарі за голосування у парламенті. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у вівторок, 13 січня.

Хоч правоохоронці не уточнили імені фігуранта, «Українська правда» з посиланням на власні джерела у політичних колах повідомила, що НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина» у Києві. Зазначимо, головою фракції «Батьківщина» є Юлія Тимошенко.

Викриття політикині підтвердило джерело розслідувального проєкту «Схеми» в антикорупційних органах. На момент публікації ні Тимошенко, ні пресслужба фракції не коментувала ситуацію.

За даними НАБУ, керівник фракції намагався підкупити депутатів, які не належать до цієї фракції. Нардепи отримували пропозицію неправомірної вигоди за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів.

Попередня кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище). Санкція статті передбачає позбавлення волі від пʼяти до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.

Деталі НАБУ і САП пообіцяли надати згодом.

Нагадаємо, наприкінці грудня НАБУ та САП викрили злочинну групу з нардепами в її складі. За даними слідства, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді. Тоді правоохоронці проводили слідчі дії в приміщенні Комітету Ради з питань транспорту. До нього входять 23 народних депутати, а головує комітетом нардеп від «Слуги народу» Юрій Кісєль. Його повʼязують із колишнім першим помічником Володимира Зеленського та співзасновником студії «Квартал 95» Сергієм Шефіром.