До угруповання входили чинні нардепи, які отримували хабарі за голосування

У суботу, 27 грудня, НАБУ та САП оголосили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України.

За даними правоохоронців, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді. Хто саме входив до злочинної групи, НАБУ і САП не уточнили.

Деталі правоохоронці пообіцяли надати згодом.

Нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що правоохоронці проводять слідчі дії в приміщенні Комітету Ради з питань транспорту. Згодом обшуки там підтвердила «Суспільному» членкиня комітету та нардепка від партії «Голос» Юлія Сірко.

Зазначимо, до комітету входять 23 народних депутати, а головує комітетом нардеп від «Слуги народу» Юрій Кісєль. Його повʼязують із колишнім першим помічником Володимира Зеленського та співзасновником студії «Квартал 95» Сергієм Шефіром.

11 грудня газета ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що детективи НАБУ понад два роки прослуховували Юрія Кісєля та нещодавно демонтували апаратуру. Сам Кісєль, за даними джерел, про проведення спостережних заходів не знав.

Доповнено 13:32. У пресслужбі НАБУ повідомили, що співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам агентства під час слідчих дій у комітетах парламенту.

«Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві. Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

На фото, яке оприлюднило агентство, видно людей у військовій формі, а також людину з шевроном Головного управління державної охорони. Також на фото видно одного зі співробітників НАБУ.

Детективам НАБУ заважають здійснювати слідчі дії

Доповнено 14:34. В Управлінні державної охорони заявили в коментарі «Радіо Свобода», що його співробітники «жодним чином» не здійснюють спротив співробітникам НАБУ з боку Європейської площі у Києві.

«Справа в тому, що співробітники НАБУ намагаються провести незнайомих чи незрозумілих людей на територію режиму, на територію урядового порталу. Ми зараз встановлюємо особи цих людей. Усіх перевіряємо, хто вони такі», – заявив голова УДО Олексій Морозов.

Там додали, що прізвищ людей, які намагаються пройти на територію урядового порталу, немає в ухвалі суду.

Доповнено у 14:27. У пресслужбі НАБУ заперечили повідомлення низки телеграм-каналів про те що тривають обшуки у народного депутата «Слуги народу» та колишнього актора «95 кварталу» під псевдо «Юзік» Юрія Корявченкова.

«У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова», – повідомили у НАБУ.

В кого саме правоохоронці проводять обшуки, у пресслужбі агентва не уточнили.

Нагадаємо, на початку грудня НАБУ і САП повідомили про підозру у хабарництві нардепці від партії «За майбутнє» Анні Скороход. Правоохоронці опублікували відео, на якому політикиня разом зі спільниками вимагає хабар.

Її прізвище також фігурувало у розслідуванні НАБУ та САП про корупцію в енергетиці (операція «Мідас»), зокрема фігуранти справи обговорювали написання депутатських запитів від імені Скороход. Сама нардепка переконувала, що не відправляла запитів від імені фігурантів справи й не знала про них.

9 грудня Скороход обрали запобіжний захід, а вже 15 грудня за неї внесли заставу в понад 3 млн грн.

Новина доповнюється...