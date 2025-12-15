Адвокад попросив суд зняти засіб контролю з Анни Скороход

За народну депутатку Анну Скороход, яка є головною фігуранткою справи про підбурення підприємця до надання 250 тис. доларів хабаря за нібито застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки, внесли заставу у 3 млн 28 тис. грн. Про це у неділю, 14 грудня, «Суспільному» повідомив адвокат Олег Бургела.

Адвокат розповів, що «треті особи» 12 грудня після обіду внесли заставу на нардепку, однак про кого саме йде мова – не уточнив. Скороход же раніше в суді повідомляла, що не має таких грошей.

Наразі депутатка перебуває у Києві з електронним браслетом.

Також адвокат заявив, що вже оскаржив запобіжний захід, попросивши суд зменшити суму застави та зняти засіб контролю.

«Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною», – розповів Бургела.

Варто зазначити, що у понеділок, 15 грудня, у Вищому антикорупційному суді розглядатимуть арешт майна депутатки.

У чому підозрюють Анну Скороход

5 грудня НАБУ і САП повідомили про викриття у Києві організованої злочинної групи на чолі з народною депутаткою. Згодом народна депутатка від партії «За майбутнє» Анна Скороход підтвердила, що обшуки проводили саме в неї.

Правоохоронці також опублікували відео, на якому нардепка разом зі спільниками вимагає хабар у 250 тис. доларів у підприємця. Зловмисники обіцяли, що передадуть хабар членам Ради національної безпеки і оборони, а ті, своєю чергою, накладуть санкції на компанію конкурента.

Скороход та її спільникам оголосили підозру ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 ККУ (хабарництво та підбурювання до вчинення злочину). 6 грудня Анна Скороход заявила, що детективи НАБУ нібито сфабрикували фото з грошима, вилученими в неї, бо на фото не її квартира.

Її прізвище також фігурувало у розслідуванні НАБУ та САП про корупцію в енергетиці (операція «Мідас»), зокрема фігуранти справи обговорювали написання депутатських запитів від імені Скороход.

Сама нардепка переконувала, що не відправляла запитів від імені фігурантів справи й не знала про них.

У вівторок, 9 грудня, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до народної депутатки від партії «За майбутнє» Анни Скороход.