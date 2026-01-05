Адвоката відсторонили від роботи на три місяці

Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області на три місяці відсторонила від роботи адвоката, якого Офіс генпрокурора звинуватив у затягуванні судового процесу у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна в київському фунікулері. Відповідне рішення комісія ухвалила 29 грудня, повідомив 5 січня Офіс генпрокурора.

7 квітня 2024 року у київському фунікулері стався конфлікт між 16-річним Максимом Матерухіним та колишнім працівником Управління державної охорони Артемом Косовим, під час якого підліток помер. Під час конфлікту Артем Косов був нетверезим.

У вересні 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва призначив нападнику довічне ув’язнення. За даними Офісу генпрокурора, під час судового розгляду справи правоохоронці неодноразово фіксували навмисне затягування процесу з боку захисників обвинуваченого Артема Косова. Зокрема, без поважних причин зривалися судові засідання, створювалися перешкоди для дослідження доказів і допиту свідків.

Колегія суддів Шевченківського районного суду міста Києва неодноразово порушувала питання про притягнення адвокатів обвинуваченого до дисциплінарної відповідальності, однак ухвали суду тривалий час залишалися без розгляду.

29 грудня 2025 року дисциплінарна палата КДКА Рівненської області за скаргою Офісу генерального прокурора зупинила право на заняття адвокатською діяльністю захиснику Артема Косова терміном на три місяці.