Одна з найбільших в Україні торгових мереж з продажу електроніки «Ябко» родом зі Львова могла поглинути свого місцевого конкурента – львівську мережу AppleRoom. Віднедавна замовлення на сайтах як «Ябко», так й AppleRoom приймає одна компанія – ТзОВ «Спешлтех». Це є основна операційна компанія мережі «Ябко».

Обидва бізнеси вельми схожі – вони зареєстровані за однією адресою, торгують гаджетами Apple та іншою складною технікою повз офіційних дистриб’юторів, використовують ФОПів у продажах, подекуди – однакових, а власниками мереж з оборотами у декілька мільйонів є люди без впізнаваного для широкого загалу підприємницького бекграунду.

Попри збіги у «Спешлтех» заперечують будь-яке набуття контролю над мережею-конкурентом. ZAXID.NET дослідив зміну власників AppleRoom і слід «Ябко» у цьому процесі.

Широкий вибір і павутиння ФОПів

AppleRoom у Львові з’явилася понад 10 років тому. Однією з перших точок мережі була крамниця на вул. Гавришкевича позаду Лялькового театру. У 2018 році дві торгові марки AppleRoom зареєстрував на себе сихівчанин Назар Шмигельський. У 2020 році Шмигельський та підприємець з Майорівки Ростислав Паньків заснували ТзОВ «Рум Трейд Мобайл», його основним видом діяльності була «торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах». У цей час мережа AppleRoom вже мала близько десятка крамниць у Львові та навіть створила власну спортивну команду, що брала участь у змаганнях міської Асоціації футзалу.

Тоді ж представники мережі в рекламних оголошеннях стверджували, що у них «широкий вибір оригінальної техніки Apple – від iPhone останніх моделей до потужних MacBook та елегантних Apple Watch», попри те, що представництво Apple відкрилося в Україні лише 2021 року і в переліку офіційних точок AppleRoom не було раніше і немає тепер.

Мережа AppleRoom працювала як через ТзОВ та сітку ФОПів. Окрім ФОПів Шмигельського та Паньківа до мережі мали стосунок ФОПи Ключук Роман Володимирович, Ключук Віра Володимирівна та Білецький Олег Андрійович. Ось наприклад дані із застосунку «Монобанку» про дві покупки техніки (у 2023 та 2024 рр.) у магазинах AppleRoom, в яких вказані різні ФОПи.

Скріншоти із застосунку «Монобанку» про покупки AppleRoom

Згідно з даними YouControl, у 2023 році серед засновників «Рум Трейд Мобайл» також була підприємиця Анастасія Коляда (Преснер) з Білогорщі. Вона мала ФОПа 2 групи на спрощеній системі оподаткування і також займалася продажами складної електроніки. Нині вона припинила свою бізнесову діяльність.

Ябко з’їло Apple

У 2025 році у мережі AppleRoom офіційно змінилися бенефіціари. Так, протягом 24-26 березня в структурі власності «продажної» компанії мережі «Рум Трейд Мобайл» відбулися зміни. Спочатку, 24 березня, керівником ТзОВ замість Шмигельського стала підприємиця з Дублян Анастасія Смірнова. Протягом 25-26 березня Шмигельський, Паньків та Коляда були видалені зі складу бенефіціарів, натомість їхнє місце посіла Анастасія Смірнова з Дублян.

Тоді ж компанія змінила основний вид діяльності – з торгівлі телекомунікаційним приладами на надання в оренду нерухомого майна, а також адресу – переїхала з проспекту Шевченка у бізнесовий центр позаду ТЦ «Магнус», йдеться в профілі компанії на платформі Vkursi. Окрім того, на початку квітня дві торгові марки AppleRoom були переписані на Анастасію Смірнову. Усі ці зміни можуть свідчити про те, що старі власники позбулися свого бізнесу.

Про нову власницю мережі AppleRoom Анастасію Смірнову у публічній площині інформації небагато. Вона з 2020 року має зареєстрованого ФОПа 2 групи зі ставкою єдиного податку у 20%, йдеться в анкеті підприємиці на порталі YouControl. Такі ФОПи, якщо працюють без порушень та не перевищують лімітів, сплачують фіксовані податки, без урахування їхніх доходів. У 2026 році це буде 53,9 тис. грн за рік.

Її основний КВЕД – це діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Зазвичай його обирає бізнес, який концентрується на допомозі в організації торгівлі товарами різного типу, не зосереджуючись на конкретній галузі або виді продукції.

Наразі AppleRoom має до 10 магазинів у Львові, ще кілька працюють в інших обласних центрах – Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Харкові, Вінниці тощо, а також у Києві. Наприкінці 2025 року мережа оголосила про початок «масштабного процесу трансформації». Першим кроком, як йшлося в заяві, стало відкриття після реконструкції магазину на першому поверсі львівського ТРЦ «Форум». «У найближчий час компанія планує поступове оновлення інших магазинів відповідно до нової концепції», – зазначали тоді у AppleRoom.

Крамниця у ТРЦ «Форум», фото з сайту Асоціації ритейлерів України

Ремонти у кількох крамницях, що розташовані у центральних частинах обласних центрів та великих ТРЦ, протягом нетривалого періоду – це значні витрати для бізнесу. «Влити» їх в бренд здатний справді великий гравець.

Власниця AppleRoom за документами – Анастасія Смірнова є фізособою-підприємицею 2 групи на спрощеній системі. Щоби залишатися «спрощенцем», їй потрібно не перевищувати встановленого ліміту брутто-доходу для цієї групи – торік це було 6,67 млн грн на рік. Це валова виручка, без витрат на оренду приміщень під магазини, зарплату найманим працівникам, закупівлю техніки для продажу тощо. Залишок з річних 6,67 млн грн складно скерувати на оновлення кількох крамниць одночасно. Як йдеться в базі YouControl, підприємиця у минулі роки не перевищувала встановленого ліміту, на іншу групу з більшим лімітом не переходила, тому їй мало би бути складно оперувати залишковими грошима для масштабних ремонтів.

Великим гравцем, причетним до оновлення AppleRoom, за даними ZAXID.NET, може бути «Ябко» – відома роздрібна мережа з продажу електроніки Apple та інших складних приладів. Є дії, що можуть свідчити про поглинання локального бренду всеукраїнською мережею, зародженою також у Львові.

Так, нова адреса «продажної» компанії мережі AppleRoom – вул. Дмитра Данилишина,6. Це офісний центр «The Office Business Center», що належить бізнесовій групі колишнього львівського олігарха Петра Димінського (він, як підозрюваний у смертельній ДТП, переховується від кримінального переслідування за кордоном). За цією ж адресою «гніздяться» кілька компаній, які оформлені на родичів Димінського, його менеджерів, а також номінальних володільців з їхньої орбіти. Це охоронна фірма «Ірбіс», компанії, що займаються нерухомістю та наданням рієлторських послуг «Торговельний центр «Магнус», «Сіті-Резорт», «Зупег», «Д-6», юридична контора «ЮКГ «Європейська правнича компанія» та інші.

Бізнес-центр на вул. Д. Данилишина,6, візуалізація з фейсбук-сторінки The Office Business Center

У цій будівлі зареєстрована основна компанія групи «Ябко» – ТзОВ «Спешлтех», іхній сервісний центр тощо. Також за цією адресою має прописку компанія «Вест Юей», вона була флагманською для «Ябка» до 2024 року. Із Петром Димінським та його соратниками мережу «Ябко» раніше пов’язував журналіст, ведучий телемарафону Євген Плінський.

Але «Ябко» і AppleRoom пов’язує не тільки спільна адреса. На офіційному сайті мережі AppleRoom (станом на лютий) вказано, що послуги з продажу техніки на ньому надають дві структури – згадане «ябкове» ТзОВ «Спешлтех» та ФОП Мельник Олександр Олександрович зі Львова.

Скріншот з сайту AppleRoom з даними про продавців у лютому 2026 року

Слід зауважити, що у січні продавцями на сайті були вказані той же ж «Спешлтех» та зареєстрована в Одесі ФОП Лабунська (Красова) Вікторія Віталіївна.

Скріншот з сайту AppleRoom з даними про продавців у січні 2026 року

За номером телефону з державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців у застосунку Getcontact львів’янин Олександр Мельник багато разів згадується як працівник мережі «Ябко» і лише двічі – як AppleRoom. У телефонних книгах він позначений як «Інтернет-магазин Ябко», «Саша Ябко», «Ябко Форум», «Саня Мельник Ябко», «Мельник Саша Ябко Дорошенка», «Ябко Консультант», «Саня Apple Rom» тощо. А Вікторія Лабунська (Красова) у Getcontact з-поміж іншого записана як «Vika krasova ябко центр» та «віка Ябко». Усе це може свідчити про спорідненість «Ябко» і AppleRoom через спільних продавців у офлайнових крамницях та інтернет-магазині.

У соцмережах Вікторія Лабунська також полюбляє робити фото на тлі логотипа «Ябко».

ФОП Лабунська у січні приймала замовлення на сайті AppleRoom, фото з інстаграму підприємиці

У Getcontact у контексті мережі «Ябко» також згадується й чинна володілиця бренду AppleRoom та його продажної компанії «Рум Трейд Мобайл» Анастасія Смірнова. Серед іншого її згадують як «Настя Ябкодрузі» і «Настя Смірнова Бухгалтерія». Загалом найбільше тегів для її телефонного номера у Getcontact вказують на неї як на бухгалтера, а не як на власницю мережі з продажу американських смартфонів.

Мережа «Ябко» на своєму офіційному сайті вказує, що продажі товарів у них відбуваються від ТзОВ «Спешлтех», а також двох ФОПів – Мацика Святослава Михайловича і Менделя Олександра Володимировича. Обидва – підприємці-спрощенці на 2 групі єдиного податку. Святослав Мацик у Getcontact підписаний зокрема як «Святослав Ябко Данилишина», «Святослав Ремонт Комп» та «Ремонт ноутбуків», а Олександр Мендель – як «Саша Мендель кур’єр Ябко», «Олександр Ябко», «Від Ябко» і таке інше. Останній також є односельцем Віталія Турковця – людини, яка у січні 2025 року на засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України називала себе одним зі власників мережі «Ябко». Другим був Микола Кахнич з Миколаєва на Львівщині. Наразі, згідно з даними порталу YouControl, кінцевими бенефіціарами «Спешлтеху» є Кахнич та львів’янка Анна Брижак – колишня менеджерка групи компаній родини Петра Димінського.

Менеджерка «Ябко» на чолі AppleRoom

У Єдиному реєстрі судових рішень є цікава інформація про підприємницьку діяльність нової власниці AppleRoom Анастасії Смірнової. 2024 року податкова перевіряла магазини електроніки у Луцьку – тоді управління Державної податкової служби (ДПС) у Волинській області отримало листа від головного офісу у Києві з вимогою провести перевірки крамниць мережі «Ябко» в регіоні. Підставою стала отримана податковою інформація про можливі порушення. Інспектори протягом травня-липня перевірили три торгові точки – на проспекті Волі, вул. В. Сухомлинського та Л. Українки. Усі вони працювали під брендом «Ябко» та належали ФОП Смірновій Анастасії Олександрівні – теперішній власниці AppleRoom.

Тоді податкова виявила низку порушень – неоформленого працівника, продажі необлікованих товарів та продажі повз касу, без видачі фіскальних чеків або ж з їхньою імітацію (судові рішення наприклад тут, тут, тут і тут). За підсумками перевірки підприємиці виписали кілька штрафів – сукупно на суму понад 4 млн грн. Дотепер усі стягнення вона оскаржує в судах.

Згідно з даними судового реєстру, в адміністративних судах різних рівнів перебувають вісім справ за позовами ФОП Смірнової Анастасії проти ДПС з вимогами визнати приписи про штрафи неправомірними. У скаргах представники підприємиці наполягали на відсутності порушень та неправомірності перевірок.

Цікавим також є те, що у низці позовів Анастасія Смірнова стверджувала, що електроніку та аксесуари для продажу у її луцьких крамницях під брендом «Ябко» вона отримала від іншого ФОПа (його дані у рішеннях приховані) за комісійною угодою. Себто вона є лише посередником, що за угодою торгує чужим товаром за винагороду. Цим вона пояснювала наявність в крамницях товару без документів про його походження. Водночас у документах, які вона подала суду, не було підтвердження того, що вона отримувала обов’язкову за угодою винагороду як комісіонер.

Інтереси Анастасії Смірнової у судах з податковою службою представляють четверо адвокатів. Троє з них – Олег Жигайло зі Львова, Анастасія Галас та Віталій Білокур з Києва – також є представниками «ябкового» ТзОВ «Спешлтех» у судових спорах з ДПС, йдеться в даних на порталі «Судова влада».

Купили яблук на всі гроші

За скільки старі власники могли продати мережу AppleRoom наразі невідомо. На сайтах із сумнівною репутацією йшлося про продаж нібито за 2 млн доларів, проте перевірити чи ця інформація правдива – неможливо. ZAXID.NET зв’язався з колишнім власником бренду Назаром Шмигельським за номером, вказаним в державному реєстрі, та запитав його про продаж мережі. «Я до того відношення ніякого не маю», – заявив підприємець та, пославшись на перебування за кермом, пообіцяв перетелефонувати. Відтоді на дзвінки Шмигельський не відповідав. Проігнорував підприємець і запитання від редакції в соцмережах.

Теперішня власниця AppleRoom Анастасія Смірнова у телефонному спілкуванні заявила, що не бажає спілкуватися на цю тему та кинула слухавку. У вайбері вона також не дала відповідей на запитання про купівлю мережі та чи має до цього стосунок «Ябко».

У піар-службі «Ябко» ZAXID.NET повідомили, що їхня мережа не повʼязана з AppleRoom. «Будь-які точки взаємодії між компаніями мають виключно партнерський характер і не передбачають спільного управління чи контролю», – йдеться в коментарі «Ябко». Однак там проігнорували запитання про те, яким чином із їхньою мережею пов’язані продавці з AppleRoom – ФОПи Лабунська та Мельник.

Як йдеться в даних держреєстру, напередодні змін в структурі власності AppleRoom тодішні власники почали робити коштовні покупки. Згідно з даними платформи Vkursi, близька родичка Назара Шмигельського за місяць до переоформлення торгових марок та юридичної особи на нову людину стала власницею ґелендеваґена – нового Mercedes-Benz AMG G 63 2025 року року. Авто нині перебуває у банківській заставі. На AUTO.RIA у 2026 році такий транспорт продається за 310 – 320 тис. доларів (наприклад тут, тут і тут).

Бізнесовий партнер Шмигельського по ТзОВ «Рум Трейд Мобайл» Ростислав Паньків за місяць до офіційної перереєстрації компанії на Анастасію Смірнову придбав новий гібридний AUDI RS Q8 2025 року. Нині такі авто на порталі AUTO.RIA пропонують за 130 – 150 тис. доларів уживані та близько 180 тис. доларів нові. Автомобіль Паньківа наразі перебуває у банківській заставі, сума застави вказана 3,57 млн грн, йдеться в профілі підприємця на платформі Vkursi.

ZAXID.NET не має даних, що це були гроші саме від продажу мережі AppleRoom, проте збіг у часі зміни власників та купівлі нового транспорту наштовхує на таке припущення.

Слід зауважити, що майже одночасно з виходом з AppleRoom навесні 2025 року Шмигельський та Паньків документально залишили свої мережі алкомаркетів «Новий градус» і «Король напоїв», переписавши їх на ТзОВ «Торгівельна компанія Діоніс».