Олександр Лісогор – лідер збірної України з лижних перегонів

Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 21 лютого «синьо-жовті» змагатимуться у лижних перегонах та фристайлі.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 20 лютого:

11:45 – фристайл (лижна акробатика, змішаний командний турнір, перший раунд; збірна України)

12:00 – лижні перегони (гонка з масовим стартом на 50 км класичним стилем, чоловіки; Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)

12:45 – фристайл (лижна акробатика, змішаний командний турнір, другий раунд; збірна України (за умови потрапляння до топ-4)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).