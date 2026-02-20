Лижні перегони та фристайл: де виступатимуть українці на Олімпіаді-2026 21 лютого
Дмитро Драгун та Олександр Лісогор чи не останні, хто може завоювати для України медаль
Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 21 лютого «синьо-жовті» змагатимуться у лижних перегонах та фристайлі.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 20 лютого:
- 11:45 – фристайл (лижна акробатика, змішаний командний турнір, перший раунд; збірна України)
- 12:00 – лижні перегони (гонка з масовим стартом на 50 км класичним стилем, чоловіки; Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)
- 12:45 – фристайл (лижна акробатика, змішаний командний турнір, другий раунд; збірна України (за умови потрапляння до топ-4)
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).
