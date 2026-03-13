У першій половині сезону команди розписали бойову нічию 1:1

У п’ятницю, 13 березня, «Карпати» в межах 20-го туру УПЛ зустрічались з «Полтавою». Через проблеми зі стадіоном у «містян» поєдинок відбувся у Львові на стадіоні «Україна». Варто зазначити, що у другій половині сезону «зелено-білі» поки не вигравали під керівництвом Франсіско Фернандеса, який очолив команду у зимове вікно: «леви» програли «Шахтарю» (0:3) і «Колосу» (0:1) та втратили перемогу над «Кудрівкою» (1:1).

Доля іспанського фахівця висіла на волосині і чергова невдача могла стати останньою для нього на чолі львівської команди. Зрештою, не було що втрачати і полтавцям, які у турнірній таблиці УПЛ йшли останніми і наразі є головним претендентом на пониження у класі.

УПЛ, 20-й тур

«Полтава» (Полтава) – «Карпати» (Львів) – 0:4

Голи: Алькайн, 30, Бабогло, 50, Костенко, 70, Фаал, 74

Нереалізований пенальті: Плахтир, 25 (Полтава)

Вже на старті зустрічі Бруніньйо створив дві непогані нагоди: спочатку він протягнув м’яч до лінії штрафного, але не зумів віддати точну передачу, а згодом стрільнув метрів з 30-ти – прямо в голкіпера. За трохи Мірошніченко низом скинув під удар набігаючому Алкайну, але м’яч полетів вище воріт.

В середині тайму Костенко наступив на ногу Кононову у власному штрафному і арбітр призначив пенальті. До м’яча підійшов Плахтир і… не зміг переграти Домчака, який вгадав напрямок польоту сфери і врятував «Карпати» від гола.

А за декілька хвилин львів’яни вийшли вперед: Бруніньйо майже з центра поля віддав розкішну передачу за спини захисників, Алькайн вийшов на побачення з голкіпером і поцілив під дальню стійку, забивши свій дебютний гол за «левів».

Одразу по перерві команди обмінялись супермоментами. І якщо Домчак зумів парирувати удар Сухоручка, то з ударом Бабогло Восконян впоратись не зміг: після вкидання з-за бокової лінії м’яч трішки поскакав у штрафному «Полтави» і прилетів на ногу капітану «Карпат» – той результативно розрядив свою гармату, мало не порвавши сітку воріт.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Костенко реабілітувався за привезений пенальті і зробив рахунок 3:0.

Не минуло і п’яти хвилин, як дебютним голом відзначився ще один новачок «Карпат» – Бабукарр Фаал.

Перемога дозволила «Карпатам» перервати семиматчеву безвиграшну серію, яка тягнулась ще з листопада 2025 року. Львів’яни набрали 23 очки і піднялись на десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Полтава» з 9-ма пунктами безнадійно остання.