Сергія Вихристюка затримали за підозрою у хабарництві

Начальника Хустського РТЦК Сергія Вихристюка затримали за підозрою у хабарництві. Про це повідомив місцевий депутат Віталій Глагола. На інформацію також відреагували у Закарпатському обласному ТЦК, повідомивши, що сприяють правоохоронцям.

Віталій Глагола 20 лютого повідомив, що начальника Хустського РТЦК та СП Сергія Вихристюка взяли під варту із правом внесення 266 тис. грн застави. За версією слідства, посадовець безпідставно вносив у систему «Оберіг» дані про зняття з розшуку військовозобовʼязаних чоловіків. Фактично змінював їхній статус у державному реєстрі без належних правових підстав.

«Наскільки мені стало відомо, то Службою безпеки України задокументовано щонайменше 5 таких випадків, де за 1500$ полковник Вихристюк безпідставно видаляв людей з бази розшуку ТЦК», – написав Глагола.

Після цієї публікації Закарпатський обласний ТЦК та СП повідомив, що сприяє правоохоронцям у проведенні розслідування.

«Стосовно інформації, що поширюється у соціальних мережах щодо затримання за неправомірні дії начальника Хустського РТЦК та СП, повідомляємо наступне. Позиція керівництва Закарпатський ОТЦК та СП є незмінною: будь-які прояви корупції та порушення законодавства, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та несумісними зі статусом військовослужбовця», – вказано у повідомленні.

Наразі правоохоронці офіційно не повідомляли про затримання начальника Хустського РТЦК та СП.