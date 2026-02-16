Мешканцю Львівщини не вдалось переправити ухилянта, оскільки його затримали відразу після отримання грошей

Правоохоронці затримали 30-річного мешканця Львівської громади, який за 13 тис. доларів обіцяв клієнту організувати незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску. Організатора схеми затримали у Винниках після передачі грошей.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 16 лютого, у січні 30-річний мешканець Львівської громади організував канал переправлення за кордон для чоловіка призовного віку. Клієнту потрібно було самостійно прибути у Закарпатську область або за 700 доларів доплати його могли туди перевезти.

Схема передбачала, що клієнт очікуватиме у готелі, коли його доставлять до кордону та нададуть інструкції щодо незаконного перетину кордону з Угорщиною поза пунктом пропуску. Свої послуги переправник оцінив в 13 тис. доларів.

Свої послуги переправник оцінив в 13 тис. доларів

Прикордонники повідомляли, що організатор схеми активно залучав клієнтів через широку мережу особистих контактів.

Мешканцю Львівщини не вдалось переправити ухилянта, оскільки його затримали на одній з АЗС у Винниках відразу після отримання грошей. Затриманому повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають.