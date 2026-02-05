Кирила (Михайлюка) звільнили від управління Ужгородсько-Хустською єпархією УПЦ (ПЦУ)

2 лютого Священний Синод ПЦУ вирішив звільнити 62-річного єпископа Ужгородського і Хустського Кирила (Михайлюка) від управління єпархією на спокій. Він фігурує у матеріалах кримінального провадження львівського управління СБУ про видачу фіктивних посвідчень священників для ухилення від мобілізації.

Як вказано на сайті Православної церкви України, Священний Синод заслухав звіт комісії для вивчення стану справ в Ужгородсько-Хустській єпархії та взяв до уваги прохання Преосвященного Кирила про звільнення його на спокій.

«Після докладного обговорення отриманої інформації було констатовано наявність істотних канонічних порушень з боку єпископа Ужгородського і Хустського Кирила, що в сукупності завдає значної шкоди Церкві. Синод вирішив звільнити єпископа Кирила (Михайлюка) від управління Ужгородсько-Хустською єпархією на спокій. У зв’язку з цим владика Кирил також був виключений зі складу синодальної Комісії з питань канонізації святих. Місцем перебування на спокої для єпископа Кирила (Михайлюка) визначений Чоловічий монастир святого великомученика Пантелеймона у с. Шипинці Чернівецько-Буковинської єпархії», – повідомляє ПЦУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, слідчі львівського управління СБУ підозрюють, що 62-річний єпископ ПЦУ організував та впровадив механізм перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, залучивши до схеми інших чинних та колишніх священнослужителів. У оприлюднених ухвалах суду вказано, що йдеться про єпископа Ужгородсько-Хустської єпархії Кирила.

Цією схемою, за даними СБУ, могли скористатись близько 25 чоловіків, щоб уникнути призову на військову службу. Відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Водночас сам Кирило (Михайлюк) заперечував свою провину у розмові з журналісткою ZAXID.NET, заявляючи, що не отримував підозру у кримінальному провадженні та відповідає за своїх священників.

Раніше Священний Синод УПЦ (ПЦУ) 13 листопада вирішив відсторонити преосвященного Кирила (Михайлюка), єпископа Ужгородського і Хустського, від керування Ужгородсько-Хустською єпархією УПЦ (ПЦУ) на період розслідування висунутих проти нього звинувачень.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.