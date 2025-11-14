Кирила (Михайлюка) відсторонили від керування Ужгородсько-Хустською єпархією УПЦ (ПЦУ)

Православна церква України (ПЦУ) відсторонила єпископа Кирила (Михайлюка) від керування Ужгородсько-Хустською єпархією. Він фігурує у матеріалах кримінального провадження СБУ про видачу фіктивних посвідчень священників для ухилення від мобілізації.

Як повідомляв ZAXID.NET, слідчі львівського управління СБУ підозрюють, що єпископ ПЦУ організував та впровадив механізм перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, залучивши до схеми інших чинних та колишніх священнослужителів. У оприлюднених ухвалах суду вказано, що йдеться про єпископа Ужгородсько-Хустської єпархії Кирила.

Цією схемою, за даними СБУ, могли скористатись близько 25 чоловіків, щоб уникнути призову на військову службу.

Водночас сам Кирило (Михайлюк) заперечував свою провину у розмові з журналісткою ZAXID.NET, заявляючи, що не отримував підозру у кримінальному провадженні та відповідає за своїх священників.

Священний Синод УПЦ (ПЦУ) 13 листопада вирішив відсторонити преосвященного Кирила (Михайлюка), єпископа Ужгородського і Хустського, від керування Ужгородсько-Хустською єпархією УПЦ (ПЦУ) на період розслідування висунутих проти нього звинувачень.

Кирилу (Михайлюку) заборонили звершення Таїнства Хіротонії (рукоположення), а також надавати будь-які грамоти, довідки і посвідчення щодо приналежності до духовенства будь-яких осіб як від свого імені, так і від імені Ужгородсько-Хустської єпархії.

Також утворили комісію Священного Синоду для вивчення стану справ в Ужгородсько-Хустській єпархії на чолі з Преосвященним Іоасафом, митрополитом Івано-Франківським і Галицьким.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.