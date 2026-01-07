Біля чеського уряду прибрали прапор України

З флагштока біля уряду Чехії у Празі прибрали прапор України, який висів там від початку російського повномасштабного вторгнення. Про це у середу, 7 січня, повідомив чеський новинний сайт Novinky.

У коментарі для Novinky речниця уряду Чехії заявила, що підтримка України не залежить від наявності прапору біля урядової будівлі. Також вона запевнила, що прапор України з’являтиметься перед урядом Чехії під час важливих подій.

«Перед будівлею урядового офісу тепер стандартна комбінація прапорів, як це було раніше, тобто прапор Чеської Республіки та Європейського Союзу. Прапор України буде вивішено під час значних подій, таких як початок російської агресії 24 лютого. Підтримка України, звичайно, не залежить від того, чи висить український прапор перед будівлею», – цитує Novinky речницю чеського уряду Карелу Мрачкову.

За даними сайту iDnes, прапор України зник з флагштока чеської урядової будівлі у понеділок, 5 січня. Того дня на місці українського стяга з’явився прапор чорного кольору, а у середу, 7 січня, його замінили прапором Євросоюзу. Хто саме ухвалив рішення прибрати український прапор, журналісти не уточнюють.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 листопада 2025 року новий голова парламенту Чехії Томіо Окамура зняв з будівлі установи прапор України, який висів там від початку російського повномасштабного вторгнення. Окамура опублікував у своїх соцмережах відео, на якому він тримає драбину для чоловіка, який спускав український стяг. За словами Окамура, зняття прапора України з будівлі чеського парламенту це – «певний символ». Того ж дня депутати одразу трьох партій засудили вчинок Окамура та вивісили українські прапори з вікон будівлі.

10 листопада 2025 року президент Чехії Петр Павел засудив вчинок Томіо Окамура. На думку президента країни, український стяг має залишитись на будівлі парламенту до завершення війни.