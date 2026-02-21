Автомобіль військових, понівечений внаслідок кофлікту

На Дніпропетровщині поліцейські затримали двох чоловіків 37 та 42 років, які напали на бійців 24-го окремого штурмового полку «Айдар» у місті Кам'янське. Один з затриманих – військовий у СЗЧ (самовільне залишення частини). Про це у суботу, 21 лютого, повідомили у пресслужбі Нацполіції області та Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Інцидент трапився у пʼятницю, 20 лютого, близько 15:20 у центрі Камʼянського. За даними правоохоронців, чоловіки спровокували конфлікт з бійцями полку «Айдар». Зокрема, пʼяний 42-річний військовий, який самовільно залишив місце служби, здійснив щонайменше чотири постріли у бік автомобіля бійців «Айдару». Після цього руківʼям пістолета розбив лобове та переднє бокове скло автомобіля.

«Інший учасник, 1988 року народження, відкрив передні пасажирські двері транспортного засобу та завдав ударів по обличчю одного з військовослужбовців, спричинивши легкі тілесні ушкодження – забій м’яких тканин носа», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці оголосили двом затриманим підозри у хуліганстві зі застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі, незабаром суд обере для них запобіжний захід.

Крім того, правоохоронці перевіряють причетність до конфлікту ще чотирьох чоловіків, які перебували на місці події.

Нагадаємо, вранці суботи, 21 лютого, на фейсбук-сторінці полку «Айдар» повідомили, що військові стали жертвами нападу шістьох чоловіків, які мали вогнепальну зброю. Зазначається, що на момент інциденту військові не перебували на службі.