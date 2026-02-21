Бійці «Айдару» перебували поза службовими завданнями

У Дніпропетровській області в суботу, 21 лютого, група невідомих напала на військовослужбовців 24-го окремого штурмового полку «Айдар». Про це повідомили на сторінці полку.

За повідомленням військових, група з шести невідомих людей напала на бійців, які перебували поза службовими завданнями та на той момент займалися особистими справами. У дописі наголошують, що військові не провокували нападників і не вчиняли жодних дій проти інших.

Під час інциденту один із нападників застосував вогнепальну зброю. Та бійці свідомо не відкривали вогонь у відповідь, щоб не наражати на небезпеку цивільних.

«Маємо сказати прямо: нападати на військових – небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають право захищати себе у разі загрози», – наголосили у полку.

Також там закликали громадян уникати провокацій, які можуть призвести до неминучої відповіді військових, підкресливши, що українські бійці захищають державу і мають законне право на самозахист.

Нагадаємо, ввечері четверга, 19 лютого, у місті Сторожинець Чернівецької області невідомий кинув гранату у бік службового автомобіля поліції, біля якого перебувало двоє правоохоронців. Унаслідок вибуху поліцейські отримали поранення.