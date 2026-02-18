Інцидент із побиттям військового ТЦК стався у селі Святопетрівське

На Київщині правоохоронці затримали 24-річного ексфутболіста Данила Колесника, який напав на військовослужбовця ТЦК. Йому загрожує до 5 років тюрми. Про це у середу, 18 лютого, повідомили у поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався у селі Святопетрівське у Київській області. Данило Колесник побачив групу військовослужбовців ТЦК, які перевіряли військово-облікові документи у чоловіка. Після цього він підійшов до одного з працівників ТЦК та вдарив його кулаком по обличчю. Внаслідок удару військовослужбовець отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ (Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями ексгравець ФК «Колос-2» опублікував в інстаграм відео, де він вдарив по обличчю військового, який служить в ТЦК. Після розголосу він видалив відео, а сторінку закрив. На інцидент відреагував ковалівський футбольний клуб, за який грав Данило Колесник, та заявив про розрив контракту з форвардом.