Відео з побиттям військового ТЦК Данила Колесника поширив на сторінці в інстаграмі

Сільський футбольний клуб на Київщині розірвав контракт із 24-річним нападником Данилом Колесником. Причиною звільнення футболіста став інцидент із побиттям військового ТЦК. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомили на сторінці клубу.

Днями нападник ФК «Колос-2» із села Ковалівка, що у Білоцерківському районі, опублікував в інстаграм відео, де він вдарив по обличчю військового, який служить в ТЦК. Після розголосу у соціальних мережах Данило Колесник видалив відео, а сторінку закрив. Однак користувачі встигли завантажити та поширити відео у численних телеграм-каналах.

Відео зі сторінки інстаграм Данила Колесника

Жодна зі сторін не повідомила про причину конфлікту. Проте, судячи з відео, можна припустити, що працівники ТЦК хотіли перевірити документи у Данила Колесника, через що почалась бійка.

Після розголосу ковалівський клуб виступив з офіційною заявою та заявив про розрив контракту з форвардом.

«Футбольний клуб “Колос” і особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою та зокрема нашими військовими через інцидент за участі гравця команди “Колос-2” Данила Колесника та співробітника ТЦК. На даний момент футболіста відсторонено від участі в тренувальному процесі, і сьогодні він буде звільнений з команди “Колос-2”. ФК “Колос” принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно від того, проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових», – йдеться у повідомленні.

У Київському обласному ТЦК та СП також відреагували на інцидент та засудили дії футболіста.

За інформацією на сайті футбольного клубу, 24-річний Данило Колесник грає на позиції нападника «Колос-2». У поточному клубному сезоні у складі «Колос-2» він провів 16 матчів, у яких забив шість голів. Раніше він грав за клуби «Арсенал» (Київ), «Ворскла» (Полтава), «МСМ Академі» (Прага), «Колос» (Ковалівка), «ВПК-Агро» (Дніпропетровська область), «Минай», «Дружба» (Мирівка) та «Лівий берег».

До слова, у лютому 2023 року Данило Колесник потрапляв у скандал із бійкою. Перебуваючи на тренувальних зборах зі своїм тодішнім закарпатським клубом «Минай», він заступився за співробітницю турецького готелю, якій хамили футболісти російського «Шинника». Через це почалась масова бійка.