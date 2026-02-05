Спершу львів’янка дістала травматичний пістолет і почала бити ним по склу мікроавтобуса, а коли машина рушила – вистрелила у неї

У Львові місцева мешканка напала на військовослужбовців ТЦК та поліцейських, які проводили заходи оповіщення. Жінка пошкодила мікроавтобус, а також стріляла по авто із травматичного пістолета.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 5 лютого, випадок трапився 2 лютого у Шевченківському районі Львова. 44-річна місцева мешканка вистрелила у мікроавтобус, у якому перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Спершу львів’янка дістала травматичний пістолет і почала бити ним по склу мікроавтобуса, а коли машина рушила – вистрелила у неї. За даними поліції, випадок стався на вул. Космічній. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.