Володимир Ковальчук є депутатом Сокальської міськради від «Громадянської позиції»

Депутат Сокальської міськради від партії «Громадянська позиція» 38-річний Володимир Ковальчук отримав підозру за введення в оману НАБУ та декларування недостовірної інформації. Депутат збрехав правоохоронцям про надання позики у 800 тис. доларів родині підозрюваного в незаконному збагаченні голови АМКУ Павла Кириленка.

За інформацією НАБУ та САП, він надав неправдиві свідчення щодо укладення договору позики на 800 тис. доларів, який мав би виправдати походження джерел коштів на численне елітне майно обвинуваченого голови АМКУ Павла Кириленка. За версією слідства, таким чином депутат «створив штучні докази захисту і використав підроблений договір та звернувся до суду з позовом про стягнення неіснуючого боргу».

Навесні 2025 року Володимир Ковальчук звернувся до Ужгородського суду з позовом до родичів Павла Кириленка про стягнення боргу за договором позики у розмірі 800 тис. доларів.

Як заявляв раніше в ВАКС тесть Кириленка Олександр Матієнко, за ці гроші він з дружиною начебто придбали нерухомість в Києві (офісні приміщення, квартири та паркомісця) в житловому комплексі бізнес-класу «Оболонь плаза». НАБУ і САП інкримінують набуття цих активів самому Кириленку.

При цьому, експертиза, яку провели в рамках кримінального провадження, показала, що насправді договір позики був укладений не в 2021 році, а в 2024 році. Крім того, експерт дійшов висновку, що документ намагалися штучно «зістарити».

Володимир Ковальчук повідомив журналістам, що вважає підозру необґрунтованою, і назвав справу тиском на нього. На питання про проведену експертизу угоди про надання позики на предмет її давності, він сказав: «Не бачив я такої експертизи ні разу».

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку «в недекларуванні майна». Підозру також отримала його дружина Алла Кириленко – «у пособництві в незаконному збагаченні».

Раніше у березні 2024 року «Схеми» опублікували матеріал про те, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала автівки і низку об’єктів нерухомості у Києві й області, а також в Ужгороді, загальною ринковою вартістю понад 70 млн грн, не маючи для цього достатніх офіційних доходів.