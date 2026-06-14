Льюїс Гамільтон нарешті подолав італійське «прокляття»

У неділю, 14 червня, на автодромі Барселона-Каталонія відбулась сьома гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Іспанії. У кваліфікації, яка відбулась напрередодні, поул завоював Джордж Расселл з команди Mercedes. Друге місце посів Льюїс Гамільтон з Ferrari, а трійку замкнув лідер загального заліку Кімі Антонеллі.

Переможцем Гран-прі Іспанії став Льюїс Гамільтон. Для 7-разового чемпіона цей тріумф став першим з Гран-прі Бельгії 2024. Цікаво, що востаннє Ferrari перемагала ще на Гран-прі Мексики 2024 року – з того часу пройшло 595 днів. Другим фінішував Рассел, а трійку замкнув чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс.

Гамільтон протягом гонки демонстрував хороший темп, але був трохи повільнішим за представників Mercedes. Льюїсу допомогла стратегія трьох піт-стопів і віртуальний сейфіті-кар через зупинку Фернандо Алонсо.

За 5 кіл до фінішу через технічні проблеми зійшов лідер загального заліку Кімі Антонеллі. А згодом зупинився і Шарль Леклер, який йшов в очках.

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Варто додати, що окрім пілотів Mercedes та Ferrari гонку не змогли закінчити також Ленс Стролл (Aston Martrin), Валттері Боттас (Cadillac), Ніко Хюлкенберг (Audi), Фернандо Алонсо (Aston Martrin), Александр Албон (Williams) та Олівер Берман (Haas).

Гран-прі Іспанії, топ-10:

1. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 66 кіл

2. Джордж Расселл (Mercedes) +19,561

3. Ландо Норріс (McLaren) +23,719

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +40,497

5. Оскар Піастрі (McLaren) +58,661

6. Ісак Аджар (Red Bull) +1 коло

7. П’єр Гаслі (Alpin) +1 коло

8. Франко Колапінто (Alpinе) +1 коло

9. Ліам Лоусон (RB) +1 коло

10. Арвід Ліндблад (RB) +1 коло

Загальний залік пілотів, очки:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 156 очок

2. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 115

3. Джордж Расселл (Mercedes) – 106

4. Шарль Леклер (Ferrari) – 75

5. Ландо Норріс (McLaren) – 73

6. Оскар Піастрі (McLaren) – 68

7. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 55

8. П’єр Гаслі (Alpin) – 41

9. Ісак Аджар (Red Bull) – 34

10. Ліам Лоусон (RB) – 26

У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari випереджає McLaren вже на 47 очок. Перші очки взяв дебютант Cadillac в особі Серхіо Переса.

Кубок конструкторів:

1. Mercedes – 262 очки

2. Ferrari – 190

3. McLaren – 141

4. Red Bull – 89

5. Alpine – 60

6. RB – 38

7. Haas – 21

8. Williams – 11

9. Audi – 2

10. Aston Martrin – 1

11. Cadillac – 0

Наступна гонка відбудеться за два тижні, 28 червня, в Австрії.