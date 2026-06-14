Знадобилось лише чотири дні для того, щоб зібрати повну суму – 500 тис. злотих або понад 6 млн грн

Поляки зібрали 500 тис. злотих на закупівлю автобусів для Вінниці. Ініційований волонтерами збір під гаслом «Політики блокують, а ми їдемо далі», тривав лише 4 дні, за цей час свій внесок у купівлю автобусів зробили понад 6 тис. небайдужих поляків.

Скріншот з сайту Zrzutka

Нагадаємо у травні міський голова Вінниці Сергій Моргунов звернувся до Кельців – міста, яке співпрацює з Вінницею ще з 1958 року – з проханням передати 15 автобусів, які через вік і пробіг вже вивели з експлуатації. Йдеться про 17-річні дизельні автобуси Solaris із пробігом близько 1 млн км, які вивели з експлуатації у зв’зяку з переходом на новіші електричні автобуси. Громадський транспорт у Вінниці базується переважно на трамваях і тролейбусах, що стає серйозною проблемою в умовах знеструмлень, спричинених російськими атаками на українську критичну інфраструктуру. Списані автобуси з Кельців могли б підтримати роботу громадського транспорту у Вінниці.

Однак двоє депутатів міської ради від партії «Право і справедливість» (PiS) Марцін Стемпнєвський та Мацєй Якубчик виступили проти передачі старих автобусів. Депутатів обурило те, що одна з вулиць у Вінниці названа на честь Степана Бандери, і ці автобуси могли б їздити цією вулицею. Депутати вимагали перейменувати вулицю Бандери і таким чином виявити свою повагу до жертв Волинської трагедії. Ця тема стала предметом загальнонаціональної публічної дискусії в Польщі. Зрештою мер Вінниці Сергій Моргунов відкликав своє прохання про передачу автобусів.

Тоді в ситуація втрутився польський благодійний фонд «Sikorki na Ukrainie», заснований волонтером Томеком Сікорою у Варшаві у 2022 році. Ця організація відома своєю системною підтримкою України з перших днів великої війни: волонтери фонду регулярно постачають на передову автомобілі, дрони, оптику та медичні засоби, а також везуть гуманітарну допомогу у найгарячіші точки фронту. Гаслом кампанії стали слова «Політики блокують, а ми їдемо далі».

«Для місцевих політиків боротьба за допомогу – це безкоштовна можливість підвищити свої рейтинги в опитуваннях. Для нас це реальна ціна доказу того, що справжня солідарність все ще існує, і ми не дозволимо політиканству блокувати складну логістику», – йдеться в описі до збору.

Знадобилось лише чотири дні для того, щоб зібрати повну суму – 500 тис. злотих або понад 6 млн грн за актуальним курсом НБУ.

«Покажімо їм, що поки вони пускають піну з рота на сесіях міських рад, ми просто важко працюємо, щоб допомогти людям пережити це божевілля. Дякуємо за кожен внесок і кожне поширення», – наголосили благодійники.

Якщо придбання та передача автобусів виявляться неможливими з причин, незалежних від організатора збору, кошти буде спрямовано на заходи, пов’язані із захистом цивільного населення від російських повітряних атак. Окрім автобусів, польські волонтери мають намір придбати два-три недорогі вживані автомобілі для забезпечення потреб Вінницького госпіталю ветеранів.