Поляки зібрали 500 тис. злотих на автобуси для Вінниці
Збір тривав лише чотири дні
Поляки зібрали 500 тис. злотих на закупівлю автобусів для Вінниці. Ініційований волонтерами збір під гаслом «Політики блокують, а ми їдемо далі», тривав лише 4 дні, за цей час свій внесок у купівлю автобусів зробили понад 6 тис. небайдужих поляків.
Скріншот з сайту Zrzutka
Нагадаємо у травні міський голова Вінниці Сергій Моргунов звернувся до Кельців – міста, яке співпрацює з Вінницею ще з 1958 року – з проханням передати 15 автобусів, які через вік і пробіг вже вивели з експлуатації. Йдеться про 17-річні дизельні автобуси Solaris із пробігом близько 1 млн км, які вивели з експлуатації у зв’зяку з переходом на новіші електричні автобуси. Громадський транспорт у Вінниці базується переважно на трамваях і тролейбусах, що стає серйозною проблемою в умовах знеструмлень, спричинених російськими атаками на українську критичну інфраструктуру. Списані автобуси з Кельців могли б підтримати роботу громадського транспорту у Вінниці.
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Однак двоє депутатів міської ради від партії «Право і справедливість» (PiS) Марцін Стемпнєвський та Мацєй Якубчик виступили проти передачі старих автобусів. Депутатів обурило те, що одна з вулиць у Вінниці названа на честь Степана Бандери, і ці автобуси могли б їздити цією вулицею. Депутати вимагали перейменувати вулицю Бандери і таким чином виявити свою повагу до жертв Волинської трагедії. Ця тема стала предметом загальнонаціональної публічної дискусії в Польщі. Зрештою мер Вінниці Сергій Моргунов відкликав своє прохання про передачу автобусів.
Тоді в ситуація втрутився польський благодійний фонд «Sikorki na Ukrainie», заснований волонтером Томеком Сікорою у Варшаві у 2022 році. Ця організація відома своєю системною підтримкою України з перших днів великої війни: волонтери фонду регулярно постачають на передову автомобілі, дрони, оптику та медичні засоби, а також везуть гуманітарну допомогу у найгарячіші точки фронту. Гаслом кампанії стали слова «Політики блокують, а ми їдемо далі».
«Для місцевих політиків боротьба за допомогу – це безкоштовна можливість підвищити свої рейтинги в опитуваннях. Для нас це реальна ціна доказу того, що справжня солідарність все ще існує, і ми не дозволимо політиканству блокувати складну логістику», – йдеться в описі до збору.
Знадобилось лише чотири дні для того, щоб зібрати повну суму – 500 тис. злотих або понад 6 млн грн за актуальним курсом НБУ.
«Покажімо їм, що поки вони пускають піну з рота на сесіях міських рад, ми просто важко працюємо, щоб допомогти людям пережити це божевілля. Дякуємо за кожен внесок і кожне поширення», – наголосили благодійники.
Якщо придбання та передача автобусів виявляться неможливими з причин, незалежних від організатора збору, кошти буде спрямовано на заходи, пов’язані із захистом цивільного населення від російських повітряних атак. Окрім автобусів, польські волонтери мають намір придбати два-три недорогі вживані автомобілі для забезпечення потреб Вінницького госпіталю ветеранів.