Бійці ССО під час операції врятували оленя й полонили трьох росіян
Оператори ССО здійснили наліт на позиції російських військових
Оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій Rangers під час виконання завдання взяли в полон трьох російських військових і врятували оленятко. Про це 15 серпня повідомили в пресслужбі полку та оприлюднили відео операції.
На одному з напрямків оператори ССО приховано інфільтрувалися в район виконання завдання та здійснили наліт на позиції російських військових. Вони виявили ворожі схованки та запропонували військовим РФ здатися, однак один з окупантів розпочав бій.
У результаті операції українські бійці ліквідували цього російського військового, ще трьох взяли в полон. Також вони вилучили зброю, засоби зв’язку та документи.
Під час проведення спеціальних дій оператори ССО виявили оленятко. Тварина була настільки налякана, що навіть не втікала від людей. Оленятко успішно евакуювали з небезпечного району, додали військові.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у полоні в Україні перебувають 20 російських військових, яких вже повертали в Росію у межах обміну військовополоненими. Більшість з них вдруге потрапили у полон через кілька днів після першого бойового завдання.