Оленятко успішно евакуювали з небезпечного району

Оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій Rangers під час виконання завдання взяли в полон трьох російських військових і врятували оленятко. Про це 15 серпня повідомили в пресслужбі полку та оприлюднили відео операції.

На одному з напрямків оператори ССО приховано інфільтрувалися в район виконання завдання та здійснили наліт на позиції російських військових. Вони виявили ворожі схованки та запропонували військовим РФ здатися, однак один з окупантів розпочав бій.

У результаті операції українські бійці ліквідували цього російського військового, ще трьох взяли в полон. Також вони вилучили зброю, засоби зв’язку та документи.

Під час проведення спеціальних дій оператори ССО виявили оленятко. Тварина була настільки налякана, що навіть не втікала від людей. Оленятко успішно евакуювали з небезпечного району, додали військові.

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Нагадаємо, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у полоні в Україні перебувають 20 російських військових, яких вже повертали в Росію у межах обміну військовополоненими. Більшість з них вдруге потрапили у полон через кілька днів після першого бойового завдання.