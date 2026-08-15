Аварія трапилася на вулиці Центральній у селі Морочне

У селі Морочне на Рівненщині 16-річний водій ВАЗ збив 26-річну вагітну жінку. Від отриманих травм вона померла в лікарні, врятувати дитину не вдалося.

Як повідомили в обласній поліції, аварія трапилась близько 23:00 в п’ятницю, 14 серпня, на вулиці Центральній.

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За попередніми даними слідства, 16-річний житель села Локниця за кермом ВАЗ наїхав на 26-річну мешканку Морочного. Жінка йшла ґрунтовим узбіччям у попутному напрямку.

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«Потерпілу, яка перебувала на 37-му тижні вагітності, госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Дитину також врятувати не вдалося», – повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили, що водій був у стані алкогольного сп’яніння: прилад Драгер показав 1,9 проміле за допустимої норми 0,2 проміле.

Щодо інциденту поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Неповнолітнього водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі розв’язується питання про повідомлення йому про підозру.