У ніч на 16 серпня українські моряки завдали удару по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіон» в анексованому Криму. Унаслідок атаки росіяни зазнали значних втрат в озброєнні та живій силі. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ та оприлюднили відео операції.

Там зауважили, що БРК «Бастіон» – це дефіцитне та дороге озброєння, за допомогою якого російські окупанти обстрілюють південь та інші регіони України надзвуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Моряки додали, що остаточні втрати ворога внаслідок атаки уточнюються.

Нагадаємо, 14 липня Військово-морські сили ЗСУ поблизу Новоросійська потопили прикордонний сторожовий корабель ФСБ РФ «Ізумруд» за допомогою морського безекіпажного комплексу Sargan-3000. Саме цей корабель 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на українські кораблі ВМС у Керченській протоці.

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