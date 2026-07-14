Внаслідок атаки на корабель «Ізумруд» є втрати серед екіпажу

Бійці Військово-морських сил ЗСУ знищили прикордонний корабель російського ФСБ «Ізумруд» поблизу Новоросійська. Сторожове судно пішло під воду, повідомили у пресслужбі ВМС у вівторок, 14 липня.

За даними ВМС, українським військовим морякам вдалося потопити прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000. На момент атаки «Ізумруд» перебував неподалік Новоросійська.

Внаслідок атаки серед екіпажу корабля є загиблі та поранені росіяни.

«Супутниковий знімок підтверджує знищення російського прикордонного сторожового корабля “Ізумруд” біля причальної стінки», – повідомили у пресслужбі ВМС.

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У пресслужбі ВМС нагадали, що саме «Ізумруд» брав участь у нападі на українські кораблі в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Зазначимо, тоді трьом кораблям ВМС, які переходили з Чорного до Азовського моря, під Кримським мостом перегородив прохід російський танкер, після чого українські військові зазнали нападу.

Внаслідок російської атаки постраждав буксир «Яни Капу», а також були обстріляні артилерійські катери супроводу. Усі три судна захопили росіяни, 24 українських моряки потрапили у полон, шестеро з них були поранені. Цей інцидент став першим відкритим військовим нападом Росії на Україну на морі з початку агресії 2014 року.

Довідково. 62-метровий ПСКР «Ізумруд» з бортовим номером 354 спустили на воду у 2014 році. Його побудували на суднобудівному підприємстві «Азмаз» у Санкт-Петербурзі та перекинули до Балаклави у Криму. За даними ВМС ЗСУ, корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Його водотоннажність становила близько 630-750 тонн, а максимальна швидкість – до 27 вузлів.

ПСКР «Ізумруд»

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Нагадаємо, 13 липня українські безпілотники уразили в акваторії Азовського моря 15 суден «тіньового флоту» Росії. Загалом станом на 14 липня СБС уразили вже 116 суден.