Росія атакувала Київ балістичними ракетами

У ніч проти неділі, 16 серпня, російські війська знову атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу сталися пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах. Про це повідомили ДСНС та міська влада.

Близько 02:00 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. О 02:34 оголосили відбій, однак уже о 02:48 тривогу поновили. Вона тривала до 03:23. У місті пролунало щонайменше пʼять вибухів.

За даними ДСНС, в Оболонському районі внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на території одного з ринків. Ймовірно, йдеться про книжковий ринок «Почайна» (раніше «Петрівка») на станції метро «Почайна».

Наслідки російської атаки на Київ 16 серпня (Фото ДСНС)

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Генеральний директор та основний власник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький підтвердив влучання по ятках на книжковому ринку «Почайна».

На іншій локації вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі. Ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю.

У Голосіївському районі рятувальники локалізували загоряння на території нежитлової будівлі.

Станом на 07:20 відомо про трьох потерпілих від нічної ворожої атаки на Київ, повідомили в МВА.

Рятувальники та інші служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що залізничники на Київщині усунули наслідки нічних прильотів та пожеж й відновили рух.

О 06:33 у Києві знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. О 07:59 у місті оголосили відбій загрози.

Доповнено. О 09:35 рятувальники повідомили, що ліквідували всі пожежі в Оболонському та Голосіївському районах. Наразі триває розбирання та проливання конструкцій.

Зазначимо, у ніч проти 16 серпня російські війська атакували Київ, Кривий Ріг, Кам’янське та Кременчук, застосувавши балістичні ракети й ударні безпілотники. Ворог застосував північнокорейські балістичні ракети KN-23, а також ракети «Іскандер-М», С-400 та «Циркон». У Кривому Розі під ударом опинилися два промислові підприємства, внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.