«Хартія» приєдналася до програми «Адвокат+»

Письменник і військовослужбовець 2-го корпусу НГУ «Хартія» Сергій Жадан розкритикував рішення підрозділів корпусу долучитися до адвокатської програми «Адвокат+», яку започаткував комітет Національної асоціації адвокатів України на чолі з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це Жадан написав у суботу, 15 серпня, на фейсбук-сторінці.

14 серпня у «Хартії» повідомили, що всі вісім підрозділів корпусу – шість бригад і два полки – приєдналися до програми «Адвокат+». Її започаткував комітет Національної асоціації адвокатів України, який очолює Андрій Єрмак.

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Сергій Жадан відреагував на це рішення і заявив, що не бачить для себе різниці між Єрмаком як адвокатом і Віктором Медведчуком.

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«Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина», – написав Жадан.

Водночас він закликав не переносити критику програми на весь 2-й корпус «Хартія» та його військовослужбовців.

«Вважаю нечесним відхрещуватись від своїх. Очевидно, що Корпус має правильно і відкрито прокомунікувати цю історію. Хартія – це досвід і робота тисяч бійців та командирів, які не можна знецінювати і нерозумно заперечувати», — наголосив письменник.

Командир 2-го корпусу НГУ «Хартія», Герой України Ігор Оболєнський після критики цього рішення заявив, що участь у програмі є добровільною. Він також розповів, що Єрмак у 2023 році допомагав зі створенням «Хартії» та переконував президента у доцільності розвитку підрозділу.

«Свого часу у 2023 році Андрій Єрмак був одним із тих, хто відкрив нам двері до створення підрозділу і допомагав у його забезпеченні. Він допоміг переконати президента в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, в який варто інвестувати», – зазначив Оболєнський.

За його словами, для бійців «Хартії» участь у програмі залишається добровільною, а військовослужбовці самостійно вирішуватимуть, чи користуватися юридичною підтримкою. Командир також наголосив, що корпус готовий розглядати й інші програми, які можуть забезпечити військовим юридичну допомогу.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у легалізації 460 млн грн, пов’язаній із будівництвом котеджного містечка «Династія» на Київщині.

14 травня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 140 млн грн. Усю суму застави внесли 18 травня, після чого Єрмак вийшов із СІЗО. Водночас суд зобов’язав його не залишати Київ без відповідного дозволу та носити електронний браслет.

Згодом Єрмак отримав дозвіл на поїздки за межі Києва та області для надання правової допомоги військовослужбовцям у межах проєкту «Адвокат+». 30 липня його адвокати заявили, що публікації про поїздки екскерівника ОП на прифронтові території вважають інформаційною маніпуляцією.

Та 10 серпня стало відомо, що ВАКС пом’якшив запобіжний захід Єрмаку. Тепер він може без окремого дозволу прокурора, детектива чи суду виїжджати до низки прифронтових регіонів.