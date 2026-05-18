Андрій Єрмак провів три дні у СІЗО

У понеділок, 18 травня, за колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли всі 140 млн грн застави, підтвердили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду «Суспільному» та hromadske.

Андрій Єрмак перебував у СІЗО три дні від моменту, як суд визначив йому запобіжний захід. Рахунок для внесення застави поповнювали протягом вихідних, проте наразі ВАКС перевіряє наявність грошей у робочий день.

Журналіст «УП» Михайло Ткач із посиланням на джерела видання повідомив, що для внесення повної суми застави для Єрмака знадобилося близько 200 платежів. Серед них – внески по одній копійці. Загалом, за даними журналіста, на рахунок для внесення застави надійшло 154 млн грн з необхідних 140 млн грн.

Доповнено 10:46. Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу. У коментарі журналістам він підтвердив, що був у платній камері.

Доповнено 12:17. За даними «Української правди», на заставу для Андрія Єрмака надіслали гроші сім компаній та семеро людей.

Хто вніс заставу за Єрмака

Фізичні особи

екстренер збірної України Сергій Ребров – 30 млн грн

очільниця заповідника «Бабин Яр»Роза Тапанова – 8 млн грн,

адвокат Сергій Свириба – 6,5 млн грн,

адвокат Ігор Фомін – 5 млн,

адвокат Олександр Крикунов – 500 тис. грн,

Аліна Волошина – 368 тис. грн,

співведучий ютуб-каналу «Ісландія» Володимир Петров – 80 тис. грн.

Юридичні особи

ТОВ «СУ"СЕМ"» – 32 млн грн,

Науково-дослідна судово-експертна установа – 30 млн грн,

АО «Де Леге Лата» – 14 млн грн,

ПП «СВ-ГРУП» – 10,2 млн грн,

ТОВ «Міраліф» – 9,8 млн грн,

АО «А.ДВА.КА.Т» – 4 млн грн,

ТОВ "Арена Марин" – 4 млн грн.

У чому підозрюють Єрмака

11 травня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, яка під час будівництва маєтків у котеджному містечку «Династія» в Козині Київської області відмивала гроші, зокрема отримані через корупційну схему в «Енергоатомі». За даними слідства, у 2020 році фігуранти залучили до схеми легалізації Андрія Єрмака.

Того ж дня Єрмаку повідомили про підозру, а вже 14 травня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 140 млн грн. Зазначимо, прокурори просили для Єрмака 180 млн грн, проте його захист заявив, що ексголова ОП не має таких грошей.

З 14 травня Андрію Єрмаку збирають гроші на заставу. За даними нардепа Ярослава Железняка, деякі люди, які попередньо погодилися внести за Андрія Єрмака заставу, почали відмовлятися від цього. Адвокат Єрмака заявив, що вніс гроші за платну камеру в СІЗО, де перебуває ексочільник ОП.

Станом на ранок 15 травня за нього внесли 44,5 млн грн. Серед тих, хто долучився до внесення застави – адвокат Сергій Свириба, керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» Роза Тапанова та український актор Григорій Гришкан. Останній вніс 666 грн.

Крім того, 30 млн грн вніс колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров. Раніше він заявляв, що саме Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України.

За словами адвоката Єрмака, всю суму застави могли зібрати 15 травня, проте через особливості банківської системи та фінансовий моніторинг ексочільник ОП не зміг вийти з СІЗО до вихідних.