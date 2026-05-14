Андрій Єрмак зі своїм адвокатом Ігорем Фоміним

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, якого 14 травня помістили під варту з можливістю внесення застави, перебуває у платній камері СІЗО. Гроші, необхідні для внесення застави, йому ще не зібрали, заявив адвокат Єрмака Ігор Фомін в ефірі телемарафону.

За словами адвоката, він не має інформації про умови утримання Андрія Єрмака та не може підтвердити, чи він перебуває у камері, чи в іншому приміщенні слідчого ізолятора. Водночас він заявив, що Єрмаку проплатили платну камеру.

«Жодна людина не знає, де знаходиться людина. Це ненормально. Я знаю, що ми йому проплатили там камеру, мабуть, він там, ну, не знаю. Я особисто проплатив», – сказав Фомін.

Зазначимо, за даними «Слідство. Інфо», станом на травень 2025 року платна камера у Київському слідчому ізоляторі коштувала 2 970 грн на день. За тиждень перебування в такій камері просять майже 10,4 тис. грн.

Захисник Єрмака зазначив, що триває збір грошей на заставу для ексочільника ОП. Ігор Фомін додав, що не знає, чи скільки з необхідної суми вже зібрали.

«Ну я маю надію, що ну, що хоча б 50% вже цієї суми є. Але в мене нема копій платіжних доручень, щоб я міг сказати це достовірно», – сказав він.

Нагадаємо, вранці 14 травня суд встановив розмір застави для Єрмака у розмірі 140 млн грн – на 40 млн грн менше, аніж просили прокурори. Станом на 14:00 14 травня за Єрмака внесли близько 14 млн грн. Серед траншів – 666 грн від Григорія Гришкана.

Нардеп Ярослав Железняк із посиланням на власні джерела заявив, що деякі люди, які попередньо погодилися внести за Андрія Єрмака заставу, почали відмовлятися від цього.

У чому підозрюють Андрія Єрмака

11 травня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, яка під час будівництва маєтків у котеджному містечку «Династія» в Козині Київської області відмивала гроші, зокрема отримані через корупційну схему в «Енергоатомі». Того ж дня правоохоронці оголосили про підозру в легалізації 460 млн грн на будівництві котеджів Андрію Єрмаку.

За даними слідства, Єрмака залучили до схеми легалізації грошей ще у 2020 році. Прокурори вважають, що відмивання грошей тривало протягом 2021-2025 років.

Судові засідання щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу тривали протягом двох днів – з 12 по 13 травня. 14 травня суддя частково задовольнив клопотання прокурорів щодо арешту Андрія Єрмака з можливістю внесення застави.